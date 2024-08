Élections Pessamit : René Rock présente ses priorités

René Rock et Jérôme Charles St-Onge (Napess Shatiapan) ont un point en commun dans cette campagne électorale, ils souhaitent tous deux redonner le pouvoir décisionnel aux membres de la communauté de Pessamit. La transparence, la pérennité de la culture et le désir de changement sont au cœur de leur programme électoral respectif. Le journal le Manic a préparé cinq questions destinées aux quatre candidats se présentant comme chef de la Première Nation des Innus de Pessamit. Seuls messieurs Rock et St-Onge ont accepté de répondre à nos questions. Marielle Vachon et René Simon n’ont pas donné suite à nos multiples demandes. Rappelons que les membres de la communauté sont invités à se présenter aux urnes le 17 août pour élire le chef et six conseillers pour les deux prochaines années.

René Rock

1— Pour quelles raisons souhaitez-vous devenir le prochain chef de la communauté ?

Je me présente comme chef pour changer le système de représentativité. Le pouvoir décisif de la communauté est un bon exemple. C’est aux membres de prendre les décisions sur les ententes et les négociations des gouvernements et des compagnies qui impacteront nos territoires. Les membres de la communauté de Pessamit doivent avoir tous les droits de consultation sur les dossiers afin d’être éclairés sur les prises de décisions.

Le conseil de bande, quant à lui, doit représenter les membres et devenir porte-parole des décisions prises sur les territoires ancestraux. Le chef accompagné de ses conseillers est responsable du secteur de Pessamit seulement, pas de tout le territoire du Nitassinan. Les décisions doivent être prises de façon transparente et surtout pour le bien-être de toute la communauté. C’est surtout ces procédures que je désire changer si je suis élu.

2— Quels sont les trois dossiers prioritaires pour la communauté selon vous ?

Travailler sur l’administration des dossiers d’Hydro-Québec, les compagnies forestières et minières.

3— Quels sont le rôle des membres et celui du conseil de bande lors d’une prise de décision ?

Même si j’ai bien détaillé ma réponse lors de la première question, je tiens à ajouter que je souhaite former un conseil d’administration conçu de membres qualifiés de tout âge afin de prendre les décisions sur les dépenses financières des services administratifs et sur le territoire du Nitassinan. Le conseil de bande devra passer par eux et considérer leur point de vue.

4— Que pensez-vous de l’entente-cadre de 45 M$ avec le gouvernement du Québec et croyiez-vous à une réconciliation de nation à nation ?

Ce que je trouve le plus dommage à titre de membre de la communauté, c’est de ne pas avoir été consulté, un sentiment partagé par plusieurs. Ce que j’ai trouvé le plus honteux, c’est d’avoir fait entrer toute la presse et représentants politiques régionaux blancs avant nous, membres de la communauté. C’est ce genre de situation que j’éviterais à tout prix étant chef de la communauté. Ceci étant dit, je crois à une réconciliation de nation à nation, mais en considérant que nous existons, nous, nos territoires, notre culture et surtout notre passé. On ne doit pas oublier le passé, le génocide culturel et traditionnel a existé, on doit le considérer.

5— Que souhaitez-vous ajouter pour que les membres puissent vous donner leur confiance le 17 août ?

Si je suis élu, je promets que mon dossier prioritaire sera celui d’Hydro-Québec. Je vais demander aux membres de la communauté s’ils veulent ou non payer leur électricité. Également, je vais demander aux membres de les représenter devant la Chambre des communes avant de négocier quoi ce soit sur nos territoires. C’est leur décision que je représenterai, je le ferai en toute transparence.