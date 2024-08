Une première exposition solo pour Camille Gravel

Camille Gravel réalisera sa première exposition solo le 7 septembre à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau sur la terrasse du Bistro la Marée Haute. L’artiste baie-comoise souhaite d’abord et avant tout faire vivre une expérience artistique aux gens présents.

Durant cette exposition, elle dévoilera en direct 5 œuvres hautement symbolique représentées par des mots phares qui mettent en lumière son cheminement artistique, mais aussi son cheminement en tant qu’humaine.



« La création de ces 5 oeuvres est inspirée de mon parcours de la dernière année, d’où le titre de l’exposition Émergence. Émergence est une expérience légendaire et immersive qui ouvre les frontières du possible en démontrant que comme moi durant la dernière année, on peut arriver à vivre de sa passion, réaliser ses rêves et accomplir de grandes choses », affirme l’artiste-peintre.

La présentation symbolique de ces œuvres inspirera les invités à briller, à s’accomplir et à croire

en leurs rêves, croit Camille Gravel.



« Je veux que les gens, lors de ce moment, viennent célébrer la vie, la lumière et les plaisirs de tous les jours que nous pouvons créer facilement. Je souhaite de tout coeur que les gens se joignent à nous, s’inspirent de mon parcours, tissent des liens avec la communauté et avoir du plaisir entre nous », précise-t-elle ajoutant que les billets seront en vente prochainement.

Démarche artistique

Camille Gravel est une artiste peintre professionnelle à temps plein depuis près de 2 ans. C’est en 2019 qu’elle a commencé à vendre ces toiles et de vouloir en vivre à partir de novembre 2022.

À ses débuts, elle a exploré plusieurs sujets, dans un style hyper réaliste (animaux, paysages, natures mortes). En 2022, à la suite d’une période difficile, elle a senti le besoin de créer des œuvres plus lumineuses, douces, reflétant ce goût de vivre.