Une recrudescence plus forte de la coqueluche sur la Côte-Nord 

En date du 5 août, 255 cas de coqueluche ont été enregistrés sur la Côte-Nord par la Direction de santé publique. La recrudescence pourrait s’avérer plus importante que les précédentes, constatent les autorités de santé publique.

La coqueluche connaît généralement une recrudescence tous les trois à cinq ans. La dernière ayant eu lieu sur la Côte-Nord comptait 155 cas, pour la période de 2017 à 2018. Il s’est écoulé plus de 6 ans depuis la dernière montée de la maladie, ce qui fait que la recrudescence actuelle était attendue, mais pourrait être aussi plus importante.

Depuis le premier cas déclaré le 3 juin 2024, on compte maintenant déjà un total de 255 cas sur la Côte-Nord.

« La recrudescence pourrait être plus importante que les précédentes, notamment parce que le dernier pic a eu lieu il y a longtemps », mentionne Suzie Bernier, directrice adjointe à la Direction de santé publique de la Côte-Nord. « Plus les écarts sont longs entre les périodes de recrudescence, plus le nombre de personnes susceptibles d’attraper la coqueluche augmente, plus le nombre de cas est élevé ».

Rappelons qu’avant la fin de l’année scolaire, des cas avaient été répertoriés dans les écoles, mais pas dans les garderies. En date d’aujourd’hui, il y a quelques cas dans différents Centres de la petite enfance et services de garde de la région.

Déjà vu… dans les années 90′

Mme Bernier mentionne que la Côte-Nord a déjà vécu une recrudescence équivalente à celle-ci. Il faut cependant remonter à la période de 1993 à 1995.

À ce moment, on comptait 86 cas en 1993, 250 cas en 1994 et 114 cas en 1995. On parle donc de 450 cas sur trois ans.