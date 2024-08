Après trois ans d’absence et cinq ans en présentiel, le gala des entreprises de la Manicouagan est de retour pour souligner la 28e édition.

L’évènement qui se déroulera le 19 octobre au Manoir de Baie-Comeau se réalisera sous le thème L’Inoubliable Gala des Entreprises. « C’est l’occasion pour nous de célébrer ensemble les réalisations et l’innovation des entreprises qui font la fierté de notre région », peut-on lire dans le carton d’invitation.

L’évènement promet de garder ses habitudes soit, une concentration sur la reconnaissance, le réseautage et le divertissement.

Selon l’invitation, une promesse de prix pour certaines entreprises, des performances artistiques et des surprises seront également au menu de la soirée.

Pour Jeff Dufour, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, le thème choisi pour l’édition 2024 reflète « la volonté de créer des souvenirs impérissables et de célébrer les succès de nos entreprises dans une ambiance festive et conviviale », peut-on lire dans le communiqué de presse.

70 ans d’existence

La chambre de commerce et d’industrie de la Manicouagan est la plus vieille chambre de commerce de la région. Celle qui a fêté ses 70 ans il y a deux ans soulignera cet anniversaire cette année lors du gala. « Nous allons souligner les 70 ans de l’histoire de la chambre durant ce gala », confie M Dufour.

Un nouveau site web

Le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan confirme que le projet d’un nouveau site web a vu le jour aujourd’hui même. Ce projet de modernisation a pris plus de huit mois avant d’être offert dans sa toute nouvelle version. Les raisons de cette amélioration étaient « par souci de rendre la Chambre plus transparente tout en facilitant le travail pour les entreprises », souligne Jeff Dufour.

L’inscription au gala du 19 octobre peut se faire directement sur le nouveau site web.