Du théâtre dans les parcs de la Manicouagan

Cet été, les parcs de la MRC de Manicouagan s’animent avec la pièce de théâtre Je donne ma langue au chat, écrite par Josée Girard et Pierre-Philippe Guay et présentée par Espace K Théâtre. Ce spectacle a débuté le 30 juillet et se poursuivra tout au long de la période estivale pour le plus grand plaisir des enfants.

« C’est un projet qu’on a déposé au Conseil des arts et des lettres du Québec dans le cadre de l’entente territoriale, sous le titre Toute voile dehors, d’où la tournée dans les parcs de la MRC Manicouagan », explique Josée Girard.

L’objectif de cette tournée est de se promener tout l’été et ainsi aller à la rencontre des gens.

« Depuis la pandémie, se retrouver dans les parcs a pris tout son sens. À cela, nous avons ajouté l’entente de développement culturel de la Ville de Baie-Comeau et le soutien du ministère de la Culture et des Communications pour la médiation. »

Le spectacle, en deux volets, commence par la représentation de Je donne ma langue au chat, suivie d’une activité de médiation culturelle avec le public.

Ainsi, le synopsis de l’histoire est une conteuse qui arrive sur place et constate que le spectacle ne commence pas comme prévu. Elle s’empare donc de la scène et raconte l’histoire d’un petit garçon qui, par peur de se tromper, donne toujours sa langue au chat au lieu de répondre aux questions de son grand frère. Ce dernier menace alors que le chat viendra lui prendre sa langue. La conteuse fait intervenir plusieurs personnages pour aider le jeune garçon à surmonter sa peur.

L’activité de médiation vise à découvrir un autre aspect du spectacle et à échanger avec les jeunes pour les amener à expérimenter leur vivant, leur théâtralité.

« Pour ce spectacle, nous avons orienté les enfants vers la découverte du potentiel du carton pour la construction d’accessoires et de costumes, et comment l’imagination peut transformer un simple matériau comme le carton », explique Mme Girard.

Au cours de la saison estivale, 25 représentations sont prévues, dont 8 à Baie-Comeau. « L’activité de médiation n’est qu’à Baie-Comeau parce que c’est l’entente de développement de la ville de Baie-Comeau », précise toutefois la comédienne.

Josée Girard conclut en disant que « c’est la contribution de la Ville qu’on puisse avoir accès aux parcs, et il y a une espèce de dialogue qui s’installe entre chaque élu municipal et son quartier ».

« Les gens circulent de parc en parc et certains vont revenir voir la représentation dans un autre parc. Ça circule et c’est plaisant à découvrir, et c’est important d’amener l’art dans les milieux de vie et ça, ça serait mon message. »

Avec cette initiative, Espace K Théâtre réussit à créer un lien fort entre le théâtre et la communauté, offrant aux enfants une nouvelle expérience de découverte et de créativité en plein air.