Prendre le temps de s’imprégner de Baie-Comeau

Baie-Comeau est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à environ 420 kilomètres au nord-est de Québec. Avec une population d’environ 22 000 habitants, il s’agit d’une destination prisée pour le dynamisme de ses commerces locaux, la richesse de sa culture locale et ses paysages naturels exceptionnels.

Historique de Baie-Comeau

La ville de Baie-Comeau est créée en 1937 par le colonel Robert Rutherford McCormick, président du Chicago Tribune, un des principaux quotidiens américains. McCormick s’engage auprès du gouvernement provincial à développer cette région en construisant une usine de papier journal pour réduire ses coûts de production. La première machine à papier de l’usine a vu le jour en 1938.

En 1948, après la Seconde Guerre mondiale, monseigneur Napoléon-Alexandre Labrie, qui était natif de Godbout, fonde la ville d’Hauterive, accompagné d’un groupe de citoyens. Il participe à la création de plusieurs écoles, dont un collège classique, bâtiment qui abrite aujourd’hui le Cégep de Baie‑Comeau, ainsi que le premier hôpital régional qui deviendra le Centre hospitalier régional de Baie-Comeau.

L’industrie de l’hydroélectricité se développe ensuite avec la construction des barrages d’Hydro-Québec et l’usine de la Canadian British Aluminium, ouverte en 1957, fondant par le fait même le quartier Saint-Georges près du port de Baie-Comeau.

C’est en 1982 que Baie-Comeau fusionne avec Hauterive. Aujourd’hui, Baie-Comeau demeure une des villes les plus importantes de la Côte-Nord et développe de plus en plus ses activités économiques, culturelles et sociales.

Baie-Comeau, un milieu de vie où passer les plus belles vacances

Johanne Munger est native de Baie-Comeau. Ses parents sont arrivés dans la municipalité en 1962 pour prêter main-forte à quelques membres de leur famille afin de développer la municipalité. Plusieurs projets tels que la construction de barrages hydroélectriques attirent de nombreux travailleurs. Le mari de Johanne, Jacques Lévesque, est également natif de Baie‑Comeau. Son père est l’un des pionniers du développement de la municipalité. D’ailleurs, c’était le responsable de l’entretien de la locomotive à l’époque où elle était en fonction, laquelle est actuellement érigée près du parc des Pionniers. Johanne et Jacques ont deux enfants qui sont aujourd’hui dans la trentaine, évoluant chacun dans les domaines des arts et des loisirs.

Johanne Munger

La Baie-Comoise est professeure d’art plastique de métier. Elle a participé à la création du pavillon universitaire de l’UQAR à Baie-Comeau et y travaille toujours aujourd’hui, faisant rayonner l’éducation de haut niveau dans la région. Baie-Comeau est bien plus qu’une ville pour Johanne, c’est un milieu de vie auquel elle est très attachée pour la proximité de sa famille, de la nature et l’accessibilité de ses commerces préférés.

« Les plus belles vacances que je peux passer, c’est de rester chez nous, de profiter des attraits qu’on a ici (…). On est au bord du fleuve, et ça vaut de l’or. »

Entre patrimoine et plein air

L’église Sainte-Amélie est l’un des monuments importants du patrimoine nord-côtier. Il n’est plus un lieu catholique actif depuis 2010. La communauté a souhaité mettre en valeur les aspects historique et culturel de ce bâtiment pour en faire un espace muséal important dans la région. Une exposition intitulée Sous la voûte des anges, l’univers de Nincheri met en valeur l’œuvre de Guido Nincheri, celui qui a créé les fresques et les vitraux qui tapissent le lieu. Une nouvelle exposition numérique a été mise sur pied par les dirigeants de l’Église Sainte-Amélie pour permettre aux visiteurs d’en savoir davantage sur l’église et les différents événements qui ont traversé les années.

Église Sainte-Amélie

Au fil des ans, l’entreprise Attitude nordique est devenue un incontournable pour de nombreux résidents et touristes. Située près de la baie de Saint-Pancrace, elle offre une foule d’activités et d’événements. C’est en quelque sorte un parc d’aventure qui propose le terrain de jeux idéal pour les passionnées de plein air avec leurs tyroliennes, leur pont suspendu, ainsi que leurs activités de kayak, de planche à pagaie, d’escalade, etc. L’entreprise offre également un appartement en guise d’hébergement et des campings en bord de mer.

Tyrolienne chez Attitude Nordique – Photo Camille Charette

La cache d’Amélie est quant à elle une des meilleures tables de la Côte-Nord. Avec sa cuisine de style bistro français, le chef Glenn Forbes n’hésite pas à mettre en valeur les produits locaux. Sa conjointe et copropriétaire du restaurant Lynn Harvey est sommelière. Sa cave à vin est l’un des secrets les mieux cachés de la région.

D’autres attraits en rafale :

Le vieux poste d’Hauterive pour ses nombreux sentiers pédestres.

La Place LaSalle pour découvrir plusieurs commerces offrant des produits locaux incontournables, à déguster ou à rapporter en souvenir.

La plage Champlain pour les randonnées sur le sable à marée basse ou sur les roches.

Le Manoir, bâtiment historique et son restaurant où il est possible de prendre l’apéro et de s’offrir un repas sur une terrasse avec vue sur la mer.

Terrasse Bistro La Marée Haute (Hôtel Le Manoir)

Pour en savoir davantage sur les différents attraits touristiques, rendez-vous au bureau d’information touristique de la municipalité situé à l’entrée ouest de Baie-Comeau!