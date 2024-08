88 000 $ pour La Vallée des Roseaux

La 31e édition du tournoi de golf annuel en soutien à La Vallée des Roseaux s’est tenue le 8 août au Club de golf de Baie-Comeau, et ce fut un véritable succès. Une somme de 88 000 $ a été amassée et l’objectif de participation, fixé à 160 golfeurs, a été atteint.

Le président d’honneur de cette édition, Dany Belzile, également président du conseil d’administration de La Vallée des Roseaux, n’a pas caché sa satisfaction quant aux résultats de l’événement.

« On a terminé à 88 000 $, ce qui est un très beau montant pour un tournoi de golf. Nous sommes très heureux », a-t-il déclaré avec enthousiasme.

M. Belzile, ancien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu de Baie-Comeau, a été commanditaire du tournoi pendant une trentaine d’années. Il a été agréablement surpris lorsqu’on lui a demandé d’assumer le rôle de président d’honneur.

« Alain Potvin, qui est aussi sur le conseil d’administration de La Vallée m’a dit que vu que mon entreprise a été pendant une trentaine d’année commanditaire du tournoi quand j’avais ma pharmacie, alors c’était pour souligner que tout ce temps-là. C’est pour ça qu’ils m’ont demandé d’être président d’honneur, et j’ai toujours de la difficulté à dire non », se remémore-t-il.

Les fonds recueillis lors de cette compétition à saveur caritative revêtent d’une importance cruciale pour le centre de soins palliatifs qui accompagne les personnes en fin de vie.

« Normalement, pour une chambre comme celle de La Vallée, c’est presque 800 $ par jour. Le montant collecté permet de financer environ 10 jours de soins pour un patient, ce qui est significatif », explique Dany Belzile.

Il souligne également l’importance des soutiens continus de la population, qui ne faiblissent jamais.

« Il faut imaginer qu’on a toujours besoin à La Vallée d’avoir des soutiens comme ça de la population et les gens sont toujours là. C’est assez extraordinaire de voir que les gens nous appuient autant que ça », se réjouit-il.

Le président d’honneur rappelle que ces dons sont essentiels pour le bon fonctionnement de La Vallée des Roseaux.

« Non, on ne pourrait pas fonctionner sans ce genre de dons. Grâce au Vins et fromages, au tournoi de golf, à Vélo Vallée et à Martini et talons hauts, ce sont les plus grosses activités de collecte de fonds pour La Vallée. Mais 1 $ pour moi est aussi important que 88 000 $, parce que c’est avec des petits montants qu’on réussit à atteindre les objectifs dont on a besoin pour La Vallée. »

Cette 31e édition du tournoi de golf démontre encore une fois la générosité et l’engagement de la communauté de Baie-Comeau, prête à se mobiliser pour offrir aux patients de La Vallée des Roseaux des soins des plus qualitatifs.