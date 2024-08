La météo s’améliore pour le Festi-Grîles de la Côte-Nord

Les restants de la tempête post-tropicale Debby s’abattent sur plusieurs régions du Québec, mais la météo semble vouloir collaborer pour le Festi-Grîles de la Côte-Nord.

Les festivités battent leur plein depuis jeudi, sur le site culturel innu de l’avenue De Quen. Odeur de bonne bouffe et bonne musique sont une fois de plus à l’honneur, pour la 5e édition de l’événement.

Après The Vinyls, LGS (le groupe Swing), Rock en stock et Love U2-Hommage à U2, la portion musicale sera assurée dès 19 h 30, samedi, par Scott-Pien Picard et vers 21 h, avec les B.B par Ludovick Bourgeois.

Le site ouvre à 11 h pour faire place à plusieurs ateliers culinaires et de mixologie. Taureau mécanique, maquillage, art en direct… plusieurs activités sont prévues à l’horaire de cette dernière journée de l’événement.

Selon Environnement Canada, la pluie cessera en mi-journée à Sept-Îles et on prévoit seulement des nuages pour la soirée.