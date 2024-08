PHOTOS | Un été animé au Port de Baie-Comeau

Cet été, le Port de Baie-Comeau connaît une affluence inhabituelle de visiteurs marins. La directrice générale Karine Otis se réjouit de cette incroyable fréquentation de baleines, en particulier de petits rorquals, dans le havre et ses environs.

Selon cette dernière, ce sont plus particulièrement les petits rorquals qui s’approchent très près dans le havre, ainsi que des marsouins et plusieurs autres types de mammifères marins au large.

Ces animaux sont des habitués du quai de Baie-Comeau que l’on peut retrouver chaque année le long des berges.

« Ce sont visiblement des individus qui sont habitués aux activités portuaires du havre de Baie-Comeau. Ces individus-là sont présents également lorsqu’il y a des navires à quai, ce sont des choses que l’on a constatées dans les années antérieures également », explique Karine Otis.

Selon elle, ces petites baleines semblent particulièrement curieuses et familières avec l’environnement portuaire.

« Ils ont décidé de s’installer dans les environs, probablement que la nourriture y est abondante. Il y a certainement une de ces raisons-là puisqu’on les voit souvent s’alimenter donc probablement qu’il y a des bains de petits poissons qui les amènent ici, au port de Baie-Comeau », raconte la directrice.

Un spectacle estival apprécié

L’été étant une période propice aux activités touristiques et à la détente, les habitants et les visiteurs de Baie-Comeau peuvent profiter pleinement de ces spectacles offerts par les mammifères marins au port de la ville.

« Comme en période estivale, on a souvent des périodes avec moins d’achalandage et la période touristique où les gens apprécient marcher sur le quai. Les gens apprécient ce spectacle et les mammifères marins, il y en a du printemps jusque-là tard dans l’automne. Alors on est habitués à les voir sur de longue période », exprime la directrice générale.

Elle ajoute également que « en plein cœur de l’été où il fait très beau, les gens ont vraiment pu profiter des installations portuaires et, évidemment, on a l’impression que les mammifères marins sont plus présents que d’habitude, mais j’aurais plus tendance à dire qu’il y a plus d’individus que d’habitude, mais il y a toujours des baleines l’été à Baie-Comeau ».

En somme, la saison estivale du Port de Baie-Comeau est marquée par une présence affluente des baleines, offrant ainsi aux résidents et aux touristes un spectacle naturel époustouflant.

Le port devient de ce fait un lieu d’observation privilégié pour ceux qui souhaitent admirer de près ces majestueux animaux aquatiques.

Photo Rudy Landry

Photo Rudy Landry

Photo Rudy Landry

Photo Rudy Landry