Students on Ice : Olivier Morin en ressort grandi

Douze jours à l’aventure dans le Grand Nord canadien, c’est ce qu’a accompli le Baie-Comois Olivier Morin grâce à Students on Ice. Le jeune homme de 17 ans ne trouve pas de mots assez puissants pour décrire ce qu’il a vécu du 26 juillet au 6 août.

Accompagné de 20 autres adolescents internationaux, l’aventurier a débuté son périple à Ottawa. Les compatriotes se sont ensuite déplacés vers Nain pour prendre place à bord du navire MV Polar Prince.

L’expédition a permis de se rendre à des endroits clés tels que le parc national des Monts-Torngat, en passant par Imappivut, à travers le détroit d’Hudson, jusqu’aux îles Hantzsch et Resolution, avant de se terminer à Iqaluit, au Nunavut.

Olivier a été grandement impressionné par les paysages à couper le souffle. « Les trois premiers jours, je pleurais de joie, d’émotions de beauté. C’est une place où il n’y a personne qui va. Les Monts-Torngat, il y a beau avoir un parc national, il y a quelques touristes, des chercheurs et des Inuits qui veulent reconnecter avec leurs terres. On est vraiment choyés d’y être allés », partage-t-il.

Le Baie-Comois a également apprécié la rencontre des autres participants. « Créer des liens avec d’autres gens, ça fait partie de l’esprit de Students on Ice. Le but c’est de sortir de là grandi, mais aussi avec un réseau pour pouvoir mieux se développer », affirme-t-il.

En plus du temps passé sur le navire d’expédition, les jeunes ont mis les pieds sur terre pour différentes activités : archéologie, biologie, culture, leadership, etc. « On avait aussi des activités plus récréatives. On a fait du kayak, du paddle, beaucoup de pêche, de la lecture et de l’écriture », fait savoir Olivier Morin, originaire de Québec, mais résident de Baie-Comeau depuis 12 ans.

Moment marquant

Celui qui adore le plein air et qui travaille chez Attitude nordique depuis quatre ans ne regrette pas d’avoir écouté le conseil de ses amis. « Ils me disaient que c’était fait pour moi et ils avaient raison. C’est arrivé au bon moment dans ma vie cette expédition-là et j’en suis extrêmement reconnaissant. »

Quelques jours après son arrivée, il se remémore le moment marquant de son aventure, encore ému et euphorique à la fois. « Il y a un matin à Nachvak fjord, qui est un endroit vraiment magique, je me suis levé et il y avait un ours polaire. C’est la première fois à vie que j’en voyais un en milieu naturel. Le cœur pompait vite », raconte-t-il.

Un des moments marquants du voyage : l’observation d’un ours polaire à Nachvak au Labrador. Photo Students on Ice

« Après, on est allé pêcher l’omble chevalier, le plaisir que j’ai eu. Je me sentais comme un enfant sur cette plage-là. J’étais heureux viscéralement. Tout ce que j’aimais dans la vie en général s’est tout condensé dans une journée : le partage de connaissances, les moments de complicité, la bonne bouffe… C’est vraiment un point tournant de mon voyage. »

Les personnes intéressées à en savoir plus sur l’expédition pourront visionner prochainement des vidéos et des photos sur les réseaux Oli dans le Nord sur Facebook et Instagram.

Olivier Morin conseille à tous les jeunes de Baie-Comeau de s’inscrire à Students on Ice et il tient à remercier la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka, le Fonds Alcoa pour les collectivités durables de Baie-Comeau ainsi que les Caisses Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles et Populaire de Baie-Comeau, qui permettent de vivre cette expérience.