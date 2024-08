(PHOTOS) Le country résonne à Forestville

Le Complexe Guy-Ouellet a pris des allures de saloon le 10 août alors que Forestville tenait la 1re édition de son festival Forestville en chanson. La musique country a résonné de 15 h à minuit.

Pour commencer la journée, Yanick Mailloux a invité les festivaliers à danser avec lui en après-midi avant la grande soirée de spectacles dans l’aréna.

Dès 19 h 30, Laurence St-Martin a foulé les planches pour réchauffer le public qui n’a pas hésité à chanter et danser avec elle. La jeune artiste de 26 ans était heureuse de terminer sa tournée nord-côtière à Forestville, elle qui s’est rendue jusqu’à Havre-St-Pierre.

Elle a enchaîné les succès de ses trois albums Filles des Îles, Avec elle et Prendre le temps. Les gens présents ont pu entendre sa nouvelle pièce Premier rodéo, lancée un peu plus tôt cette année avec le rappeur Adamo, dont les paroles reflètent l’esprit festif de la saison estivale.

Laurence St-Martin a réchauffé la foule pendant une heure. Photo Johannie Gaudreault

À 20 h 15, c’était au tour de Véronique Labbé de monter sur la scène. Avec ses 25 années de carrière, l’auteure-compositrice-interprète a rehaussé le niveau d’énergie des festivaliers.

« Ce n’est pas ma première fois sur la Côte-Nord et j’adore venir vous voir », a-t-elle lancé à la foule avant d’interpréter des incontournables de ses huit disques. « Mon neuvième s’en vient au printemps », a dévoilé l’artiste qui a aussi chanté de grands succès du country comme Ring of fire de Johnny Cash.

Véronique Labbé a joué ses plus grands succès ainsi que d’autres chansons country populaires. Photo Johannie Gaudreault

Le dernier groupe de la soirée et non le moindre, le Blue Ridge Band, a connecté avec le public avec ses chansons originales inspirées du new country américain à la Morgan Wallen, Keith Urban et Luke Combs.

La formation de Lévis est composée de Jeremy Plante, Samuel Jalbert-Raymond et Martin Aubin. Juste avant de monter sur les planches forestvilloises, les musiciens ont reçu une bonne nouvelle.

« Nous avons participé au concours du Boots and Hearts Music Festival à Toronto et sur 500 artistes, on est finaliste. On retourne performer devant 40 000 personnes », s’est réjoui le chanteur Jérémy Plante, qui a participé à Star Académie.

Le groupe s’est amusé sur scène jusqu’à 23 h 30 et n’a pas manqué de souligner l’enthousiasme du public de Forestville.

Le Blue Ridge Band a présenté ses compositions originales, mais aussi des reprises de chanteurs bien connus. Vidéo Johannie Gaudreault

2e édition

Présente sur place, la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a assuré qu’il y aurait une deuxième édition de Forestville en chanson. « L’objectif, c’est que ça devienne un festival », mentionne-t-elle.

Est-ce que le style country sera conservé pour l’an prochain ? L’équipe du service des loisirs en discutera au cours des prochains jours en faisant le compte-rendu de l’événement. À suivre…

L’organisatrice de l’événement et agente de développement à la Ville de Forestville, Cynthia Lavoie, accompagnée de Frédéric Forest et Anne-Marie Bernard qui ont assuré le service d’un des deux bars. Photo Johannie Gaudreault