Tadoussac : un petit village aux multiples activités

Tadoussac est située à l’extrémité ouest de la Côte-Nord. Célèbre pour l’observation de la faune marine et son hôtel rouge et blanc, la municipalité est accessible par traversier depuis Baie-Saint-Catherine, ou par la route 172 à partir du Saguenay. Tadoussac a fêté ses 400 ans d’histoire en 2000. En 2021, la municipalité comptait 814 résidents.

Une histoire riche, un patrimoine présent

Les peuples autochtones occupent le territoire de Tadoussac depuis environ 8 000 ans. Les Innus pêchaient et échangeaient avec d’autres Premières Nations à « Totouskak », l’ancien nom de Tadoussac.

C’est en 1600 que Pierre de Chauvin établit le premier poste de traite au Canada, à Tadoussac. Pendant plus d’un siècle, les bateaux français y font escale pour se ravitailler en fourrures et en poissons. Avant sa fermeture définitive, le poste de traite a été repris par la Compagnie de la Baie d’Hudson. Aujourd’hui, il est possible de visiter une réplique du poste de traite Chauvin et d’en savoir davantage sur l’histoire des premiers échanges de fourrures avec les Autochtones. La petite chapelle est également un lieu historique qui témoigne de l’histoire du village. Elle figure parmi les plus anciennes églises en bois d’Amérique du Nord.

À environ 9 kilomètres au large de Tadoussac, l’on peut aujourd’hui apercevoir le phare rouge et blanc Prince Shoal, aussi connu sous le nom de toupie. Ce dernier a été érigé afin de signaler le danger après que le navire HMS Hero du prince de Galles ait frotté sur un haut-fond, en 1860, alors qu’il venait pour une sortie de pêche sur la rivière.

Que ce soit autrefois en bateau à vapeur ou aujourd’hui en voilier, en fourgonnette ou en voiture, la municipalité reste un lieu de villégiature prisé où se rendent de nombreux visiteurs!

Une Tadoussacienne fière de ses origines

Joanne Hovington est native de Tadoussac, tout comme ses parents et son grand-père. Elle a grandi sur la ferme maraîchère de ses grands-parents. Son père était mesureur de bois dans l’industrie forestière et a construit sa maison dans le village de Tadoussac où il a élevé ses quatre filles et son fils. La Tadoussacienne en est à sa 23e saison à la Maison du tourisme comme agente d’information et est également responsable de la bibliothèque depuis 40 ans. Fière de ses origines, elle est très attachée à son village. Joanne aime être entourée de livres et de lieux historiques. Lorsqu’on lui demande les attraits touristiques à visiter à Tadoussac, ses yeux s’illuminent, et elle peut en parler pendant des heures. À son avis, aller la rencontrer à la Maison du tourisme de Tadoussac et être hébergé dans un bâtiment centenaire sont des activités en soi.

Joanne Hovington – Crédit photo Laura Boudreau du Réseau Biblio de la Côte-Nord

Une offre touristique diversifiée

Le sentier de la pointe de l’Islet est un incontournable à Tadoussac. Il s’agit d’une marche d’environ 800 mètres sur le bord de l’eau où il est possible de s’asseoir sur les rochers et de contempler le fjord du Saguenay et le traversier. Les chanceux pourront profiter de la visite quotidienne de bélugas et de petits rorquals.

Le centre d’interprétation des mammifères marins propose une exposition de squelettes de baleines pour en savoir davantage sur le mode de vie de ces fascinants mammifères marins. D’ailleurs, le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) est situé dans le même bâtiment.

Photo : GREMM

La baie de Tadoussac figure quant à elle parmi les plus belles baies au monde selon l’association Le Club des plus belles baies du monde créée à Berlin en 1997 lors du Salon mondial du tourisme ITB. Marcher sur la promenade de la rue du Bord-de-l’Eau est une belle façon de terminer le repas du soir en contemplant la marina et l’horizon.

Les dunes sont un endroit prisé par plusieurs touristes. Ces terrasses marines se sont formées à la suite de la dernière fonte glaciaire, il y a quelque 10 000 ans. Il est possible d’y accéder par le chemin du Moulin-à-Baude.

Photo Mathieu Dupuis

La vue sur la baie et sur l’estuaire du Saint-Laurent est exceptionnelle, en plus d’être un sanctuaire pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Deux belvédères, des tables de pique-nique et un sentier d’environ 400 mètres ont été aménagés. Québec a annoncé officiellement en mars dernier que le secteur deviendra un parc national protégé.

Quelques commerces à visiter en rafale :

Le restaurant Chez Mathilde pour sa cuisine unique mettant en valeur la région.

La Microbrasserie Tadoussac pour ses bières locales.

La Boulangerie À l’Emportée coop pour ses produits artisanaux.

Le restaurant La bohème pour ses plats savoureux.

Le Café l’Abri Côtier pour son café et son ambiance charmante.

Le Casse-croûte Le Connaisseur pour sa poutine.

L’Auberge de jeunesse Tadoussac pour ses soirées festives.