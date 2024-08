École de hockey du Drakkar : succès encore cette année 

Un total de 90 jeunes athlètes ont pu bénéficier de l’école de hockey du Drakkar du 5 au 9 août pour cette édition 2024. Ce camp d’entraînement renommé et spécifique aux jeunes hockeyeurs aura encore une fois cette année laissé des moments magiques dans la tête des participants et des entraîneurs.

« C’était vraiment le fun, c’était parfait », lance Maxime Thibault, responsable de l’organisation de ce camp d’entraînement depuis 11 ans.

Bien pensés pour le niveau des joueurs, leur âge et leur réalité, les enseignements sur la glace ainsi qu’à l’extérieur tirent profit à ceux qui enfilent leurs patins, et ce, grâce aux entraîneurs certifiés.

« On a discuté avec des parents de jeunes de l’extérieur et ils nous ont dit qu’ils allaient recommander notre école de hockey, c’est vraiment le fun à entendre », raconte M. Thibault.

En effet, des hockeyeurs des quatre coins de la province ainsi qu’une famille résidant au Mexique se sont présentés à l’école de hockey de Baie-Comeau pour l’édition 2024.

« Il s’agit d’un record d’inscriptions, ça devient de plus en plus un incontournable », confirme Joëlle Bernier, directrice des opérations et du développement des affaires de l’organisation.

Le Drakkar tatoué sur le cœur

« Les joueurs du Drakkar encore une fois cette année ont raccourci leurs vacances pour venir passer une semaine à Baie-Comeau avec les jeunes », confie fièrement Maxime Thibault. « C’est tout à leur honneur », ajoute-t-il.

En plus de quelques joueurs actuels, des anciens ont fait partie de la lignée d’entraîneurs comme ce fut le cas pour le Forestvillois Marc-Antoine Mercier.

Celui qui a participé aux écoles de hockey du Drakkar se souvient du plaisir qu’il ressentait d’apprendre avec les joueurs de la formation de la LHJMQ. « Aujourd’hui, ça me fait plaisir de redonner à mon tour pour le hockey de la Côte-Nord », mentionne celui qui s’implique de cette façon depuis quatre ans.

Marc-Antoine Mercier ne s’en cache pas, le hockey dans la région de la Côte-Nord peut encore parfois résonner avec l’impossibilité d’évoluer à haut niveau dans le sport. Voulant prouver le contraire, il trouve important de s’impliquer autant dans sa région natale. « Si je peux servir d’exemple, j’en suis bien content », soutient-il.

Des moments magiques

Même si la semaine du 5 au 9 août s’est avérée remplie de succès et de réussites, Maxime Thibault a le cœur joyeux lorsqu’il raconte que certains jeunes n’avaient jamais patiné au premier jour et que quatre jours plus tard, en plus de patiner, ils ont joué un match en pouvant manœuvrer la rondelle et leur bâton. « Ça, c’est des belles réussites », exprime-t-il.

Même son de cloche pour Marc-Antoine Mercier qui est heureux de voir les joueurs année après année et admirer leur évolution.

Des joueurs de 7 à 9 ans ont pu bénéficier des conseils et des techniques d’Anthony Lavoie, Émile Chouinard, Shawn Pearson, Cédrick Lepage, Marc-Antoine Mercier, Maxime Thibault et Alexandre Gagnon-Giguère sur la glace ainsi que d’Andy Blais pour les entraînements hors glace.