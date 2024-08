La Société Alzheimer se fait de la place

Avec des besoins en constante augmentation, la Société Alzheimer de Baie-Comeau a une nouvelle fois dû déménager afin de trouver de plus grands locaux. René Couillard, représentante de la Société Alzheimer de Baie-Comeau, explique les enjeux et l’importance du travail réalisé par cet organisme à but non lucratif.

De l’accompagnement aux activités stimulantes, la Société Alzheimer joue un rôle crucial dans le soutien des personnes atteintes de troubles neurocognitifs et de leurs proches.

La demande étant toujours en constante augmentation, René Couillard et son équipe ont dû une nouvelle fois faire face aux changements et à l’augmentation du nombre de membres au sein de la société Alzheimer.

« On engage à peu près à tous les trois mois. Je viens d’engager quelqu’un, et je repasse des entrevues la semaine prochaine. La demande a tellement grandi à Baie-Comeau, la population vieillit et la maladie d’Alzheimer il y en a de plus en plus. Sur la Côte-Nord, pour 90 000 personnes, il y a environ 20 % de la population qui est atteinte, selon mes statistiques de 2020-2021. Donc, sur la Côte-Nord, présentement il y a entre 18 000 et 20 000 personnes atteintes de 65 ans et plus », déclare-t-elle.

La Société Alzheimer de Baie-Comeau recherche présentement une accompagnatrice/accompagnateur pour compléter son équipe.

Un nouveau local pour mieux servir

La Société Alzheimer a récemment changé de local afin de recevoir ces clients dans de meilleures conditions.

« On était au centre commercial Laflèche, mais à l’intérieur. Maintenant, nous sommes à l’extérieur. Ça faisait 1 an et demi et on manquait déjà de place pour recevoir les clients, de bureaux, donc on est rendu avec 4 bureaux, 1 salle de bain, et tout ce qu’il faut pour faire des activités avec les clients, c’est ce qui nous manquait beaucoup », précise René Couillard.

Le nouveau local se situe toujours au centre commercial Laflèche, mais il n’y a pas d’entrée intérieure. Il faut passer par l’arrière du centre d’achat, au local 302.

La mission de Société Alzheimer

« C’est un organisme à but non lucratif qui travaille pour la mission de la société d’Alzheimer, de donner du répit et de l’accompagnement aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Nous offrons des services téléphoniques, organisons des cafés-rencontres en partenariat avec le CHSLD Labrie une fois par mois de septembre à mai », explique René Couillard.

Elle poursuit en ajoutant que la Société Alzheimer dispose de beaucoup de documentation, et accueille les gens, seuls ou en famille.

« Parfois, ils ont juste besoin de parler. Le véritable objectif est de stimuler la personne atteinte afin de ralentir la progression de la maladie. En même temps, cela donne du répit aux proches aidants pour qu’ils puissent prendre du temps pour eux-mêmes », déclare René Couillard.

Au sein de la Société Alzheimer, diverses activités sont proposées grâce à 10 accompagnateurs compétents comme le bingo les mardis, ou encore des activités de déguisement les jeudis.

Soutien artistique et collecte de fonds

René Couillard mentionne également une généreuse donation au profit de la Société Alzheimer.

« On avait eu une donation de Manon Jobin et Joannie Raymond, deux artistes-peintres de Baie-Comeau qui font plusieurs symposiums au Québec et qui nous ont donné des toiles pour faire un tirage au sort », se réjouit Mme Couillard.

Grâce à ce tirage, la Société Alzheimer de Baie-Comeau a amassé la somme de 1 175$.

La Société Alzheimer de Baie-Comeau continue de croître et de s’adapter pour mieux servir les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leur famille. Grâce à des activités stimulantes et un soutien constant, elle joue un rôle essentiel dans la communauté.

René Couillard et son équipe sont déterminées à offrir un environnement accueillant et des services adaptés aux besoins croissants de la population vieillissante.

L’artiste Joannie Raymond qui présente son œuvre d’art avec la gagnante. Photo Charlotte Vuillemin