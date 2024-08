Crise santé sur la Côte-Nord : le Parti Québécois réclame un comité d’urgence

La création d’un comité d’urgence est devenue nécessaire, selon le Parti québécois, devant la crise qui sévit depuis trois mois sur la Côte-Nord en matière de services de santé. Ce comité permettrait « d’éviter le pire au cours des prochaines semaines ».

Le comité d’urgence réunirait les intervenants locaux afin mettre en œuvre des solutions immédiates. Comme intervenants, le PQ cible les représentants du ministère, de Santé Québec, de l’Hôpital Le Royer, du CISSS de la Côte-Nord, des paramédics, des médecins, du personnel infirmier et les élus locaux.

La formation politique reproche au gouvernement « un manque volonté politique, de concertation et une indolence face à la crise ». Elle croit que les régions ont droit autant que les grands centres à des services de santé de qualité. « Il ne faut pas attendre que la pénurie de ressources se traduise en mort d’homme », commente-t-elle par voie de communiqué.

Pour le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, les dégâts qui découlent de la transition créée par la CAQ pour mettre fin à notre dépendance aux agences privées sont catastrophiques.

« Je peine à en croire mes yeux quand je constate qu’après deux pénibles mois pour le système de santé ou l’équipe volante promise par la CAQ se fait toujours attendre, le gouvernement n’a même pas pris le temps de s’asseoir avec les premiers concernés pour chercher des solutions et coordonner les efforts de tous », lance-t-il.

De son côté, le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de Santé et services sociaux, Joël Arseneau, rappelle que la situation est d’autant plus intenable que des professionnels du système de santé, comme les médecins et pharmaciens à l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau, sonnent l’alarme face aux coupures de services qui affectent toute la région, alors que des solutions existent, selon lui.

« Ce qui choque, c’est que la situation actuelle découle d’un manque de planification du gouvernement, à la suite de décisions qu’il a prises et dont les conséquences étaient prévisibles. L’équipe volante promise est un échec sur toute la ligne. La visite du ministre Dubé sur la Côte-Nord, il y a un mois, n’a rien donné », se désole-t-il.

Le PQ pointe du doigt l’indifférence du gouvernement caquiste qui ne tend pas la main aux appels à l’aide, estime-t-il.

« On ne peut pas normaliser une situation de ruptures de service à répétition et de réduction de lits qui mènent à un désert médical dans nos régions. Les Nord-Côtiers, comme tous les Québécois, ont le droit à des services de qualité et minimal. Ce n’est pas dans l’opacité et sans consulter les intervenants sur le terrain que ces soins de base seront assurés », conclut Joël Arseneau.