Vol de cannettes à La Vallée des Roseaux

La maison de soins palliatifs La Vallée des Roseaux de Baie-Comeau a été témoin d’un vol de cannettes ce mercredi 14 août à 5 h 30 le matin.

La directrice générale, Marie-Ève Plante s’est confié au sujet de ce vol. « Dans le fond, ce n’est pas la première fois qu’il venait voler. Il y a un dépanneur qui a fait une plainte comme quoi il y avait une auto rouge qui avait été porter des cannettes avant hier, dans l’autre nuit. »

« On s’est rendu compte que notre caméra avait plus de batterie pis on l’a rebranchée et il est revenu encore cette nuit, et on voit qu’il prend plus qu’un sac. Ça fait peut-être plusieurs fois », souligne la directrice qui compte porter plainte dans la journée.