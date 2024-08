Le voleur de cannettes récidive et se fait arrêter

Dans la nuit du jeudi 15 août au vendredi 16 août, le voleur de cannettes de La Vallée des Roseaux a été pris en flagrant délit par les policiers de Baie-Comeau, alors qu’il récidivait seulement deux jours après son dernier vol.

« Il est venu une première fois et mes employés l’ont vu. Ils ont appelé la police pour dire qu’il était revenu et les policiers ont fait de la surveillance. 30 minutes après, il est revenu une deuxième fois et là il s’est fait pogner sur le fait avec les 4 sacs à bord vers 23 h », explique Marie-Ève Plante, directrice à La Vallée des Roseaux.

Soulagée par l’arrestation du suspect, Mme Plante envisage maintenant des mesures pour mieux sécuriser et verrouiller les conteneurs à l’avenir.

Elle confie également la difficulté à quantifier le total des vols. « S’il prenait un ou deux sacs, ça ne paraît pas beaucoup. Mais un sac vaut 25 $, alors ça monte vite s’il en prenait un chaque jour. Peut-être qu’il va manquer un 5 000 $, on ne sait pas encore, mais on est déjà rendu à presque 30 sacs qu’on est sûr », déplore-t-elle.