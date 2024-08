Les démocrates comptent se laisser porter par leur élan au cours de leur convention

À l’occasion de sa convention nationale qui se déroulera la semaine prochaine à Chicago, le Parti démocrate, tout revigoré par l’arrivée de Kamela Harris comme candidate à l’élection présidentielle, mise sur son élan pour convaincre les électeurs.

Mme Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, recevront officiellement l’investiture du parti au cours du congrès qui s’étendra sur quatre jours. L’événement doit permettre à l’actuelle vice-présidente de parler de sa vision de l’avenir des États-Unis après les mois tumultueux que le parti vient de traverser.

Personne ne peut dire qu’il avait exactement prévu le déroulement de cette campagne électorale, soutient Anthony Fowler, un professeur de l’Université de Chicago.

Le président Joe Biden doit prononcer lundi soir un discours. Il y a un peu plus d’un mois, c’est lui qui devrait monter sur l’estrade pour accepter la nomination à titre de candidat à la présidentielle.

Il a abandonné la course en juillet avant de donner son soutien à Mme Harris. Le président avait perdu l’appui du parti parce que peu de démocrates pensaient qu’il pouvait les conduire à la victoire après le désastreux débat avec Donald Trump et une présence mitigée au sommet de l’OTAN, à Washington.

Le discours de M. Biden devrait être le passage du témoin à Mme Harris. On ne s’attend pas à ce qu’il s’attarde à la convention. Selon la principale porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, le président devrait parler du bilan de son administration et des enjeux de la prochaine élection.

«Il a hâte de parler directement au peuple américain, de parler du moment présent, de ce qui est à l’enjeu et de continuer de parler d’une chose incroyablement importante à ses yeux: l’unité», a déclaré Mme Jean-Pierre.

Parmi les grandes personnalités invitées à venir discourir pendant la convention figurent deux anciens présidents, Barack Obama et Bill Clinton, ainsi qu’une ancienne secrétaire d’État, Hillary Clinton.

Marc Trussier, de l’Université de Pennsylvanie, ne croit pas que l’on apprendra au cours de la convention si Mme Harris s’occupera différemment de la politique étrangère ou du commerce.

Il a expliqué que ce n’est pas le genre de sujet qui permet d’emballer les foules ou d’établir l’unité au sein d’un parti.

Les experts s’attendent à ce que Mme Harris suive les pas de l’actuel président quant aux relations avec le Canada. Le règne de M. Biden a apporté une certaine stabilité, mais des tensions ont existé entre les deux pays à cause des règles préférentielles d’achat de son gouvernement.

Les démocrates continuent de remonter la pente à la suite du départ de M. Biden. L’énergie de Mme Harris leur a procuré un nouvel enthousiasme qui semble se refléter dans les intentions de vote. Ainsi, les récents sondages plaçaient la candidate démocrate dans les États clés de Pennsylvanie, du Wisconsin et du Michigan.

Le Pr Fowler rappelle que les sursauts de popularités attribuables à une convention ne durent jamais longtemps. Mme Harris devra travailler fort pour se vendre à l’ensemble des Américains.

Les choses peuvent changer vite en politique. Le républicain Donald Trump en sait quelque chose, lui qui était perçu comme un héros après la tentative d’assassinat dont il a été victime peu avant la convention républicaine. Tout le monde prédisait alors une victoire facile pour l’ancien président.

Les experts disent que M. Trump n’est pas encore parvenu à définir une réponse cohérente à sa nouvelle adversaire, se contentant de proposer une série d’insultes et de surnoms. Les démocrates ont rattrapé leur retard.

Selon le Pr Fowler, M. Trump pourrait freiner la popularité croissante de Kamela Harris en se concentrant sur le bilan gouvernemental de la démocrate et de l’administration Biden. Certains la perçoivent comme étant trop à gauche du spectre politique.

L’électeur espère entendre plus de précisions sur les projets de Mme Harris, ses nouvelles idées politiques et son programme concernant des enjeux jugés cruciaux comme l’inflation et l’immigration.

«Au cours de la campagne, les électeurs vont regarder ce que proposent Mme Harris et M. Walz sur certains enjeux importants», mentionne le Pr Fowler.

M. Trussier dit que les plus ardents partisans d’un parti repartent habituellement d’une convention avec un enthousiasme renouvelé. Les démocrates parviendront-ils à maintenir le rythme jusqu’au scrutin de novembre ? Cela reste à voir.

«On a besoin de ces gens pour aller voter», affirme-t-il.