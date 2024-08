Les Innus de Pessamit ont élu un nouveau chef

Les membres de la communauté innue de Pessamit ont parlé. Ils ont choisi un nouveau chef pour les représenter. Il s’agit de René Simon.

Rappelons que le scrutin s’est tenu hier ainsi que le 10 août pour le vote par anticipation.

M. Simon a obtenu 683 voix, soit 141 de plus que sa plus proche adversaire, Marielle Vachon. Cette dernière briguait un second mandat.

Les deux autres candidats dans la course étaient loin derrière. Jérôme Charles St-Onge a réussi à rassembler 48 votes et René Rock a reçu 23 appuis.

Ce n’est pas la première fois que René Simon occupe le poste de chef à Pessamit. Il l’a été de 2012 à 2020 ainsi qu’à quatre autres reprises entre 1984 et 2002. En 2019, il a toutefois été accusé d’agression sexuelle, mais le juge ne l’a pas reconnu coupable trois ans plus tard.

Conseillers

En ce qui concerne les conseillers municipaux, les six qui ont terminé l’élection avec le plus de votes ont été élus. Il s’agit de Christine Vallée (754), Suzanne Bacon-Charland (719), Jérôme Bacon St-Onge (585), Olivier Bacon (569), Andy Canapé (523) et Christiane Riverin (461).

Deux nouveaux membres font donc leur entrée au sein du conseil de bande, soit Olivier Bacon et Andy Canapé. Ils remplacent Marie-Pierre Bacon et Gérald Hervieux.

Notons que tous les élus obtiennent un mandat de deux ans.