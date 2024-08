Une vingtaine de personnes réunies pour le pique-nique 2SLGBTQIA+ au Parc des Pionniers

Une vingtaine de personnes se sont rassemblées dimanche 18 août au Parc des Pionniers pour la troisième édition annuelle du pique-nique 2SLGBTQIA+ de la Côte-Nord.

Organisé par le Comité Queer Nord, en collaboration avec Éli Bourassa et Lysandre St-Pierre, cet événement a une fois de plus offert un espace de convivialité et de solidarité pour la communauté.

Les participants ont partagé leur lunch et échangé autour des enjeux qui touchent la communauté 2SLGBTQIA+ dans la région. Ce rassemblement vise à renforcer les liens communautaires et à accroître la visibilité des personnes 2SLGBTQIA+ sur la Côte-Nord.