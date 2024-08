Centre Manicouagan : Sports Experts s’agrandit à Baie-Comeau

Jean-François Gauthier, copropriétaire du Sports Experts de Baie-Comeau, vient d’acquérir le magasin de la même chaîne de Matane, toujours en copropriété. La succursale de Baie-Comeau sera-t-elle délaissée ? Pas du tout, bien au contraire. Des projets de modernisation et d’agrandissement sont en cours. La boutique version 3.0 du Centre Manicouagan sera prête à la fin du mois d’octobre.

« Nous aurions eu l’option de devenir un Sports Experts/Atmosphère, mais nous avons préféré augmenter l’offre actuelle dans nos catégories populaires, dévoile M. Gauthier. La stratégie de devenir Atmosphère aurait concentré tout l’agrandissement dans une nouvelle catégorie sans augmenter l’offre de nos catégories actuelles. »

Les anciens locaux des compagnies David’s Tea, Telus, Vincent d’Amérique et Bell du Centre Manicouagan serviront à ce projet d’expansion.

Le magasin Sports Experts de Baie-Comeau n’est pas à son premier projet de croissance. En 2007, une première modernisation a eu lieu. En 2017, un projet majeur d’expansion a vu le jour et, sept ans plus tard, le troisième agrandissement s’est réalisé. « Ce sont des travaux qui sont moins majeurs que ceux de 2017, mais, en superficie, ce sera assez important », ajoute le copropriétaire.

L’homme d’affaires est associé au Groupe Boucher Sports qui détient à lui seul 27 franchises sous les bannières Sports Experts, Atmosphère et L’Entrepôt du Hockey. Le Groupe Boucher Sport compte près de 1 100 employés et il est le plus important franchisé de FGL Sports ltée, division de Canadian Tire.

Selon Jean-François Gauthier, il s’agit d’une force pour le magasin baie-comois. « À l’intérieur de notre groupement, ce qui est le fun, c’est que nous avons plusieurs expertises et on travaille tous ensemble », mentionne-t-il. Par exemple, des concepts de compagnie seront implantés dans le magasin avec plus de produits et un affichage exclusif.

Un service et une équipe unique

M. Gauthier a commencé à travailler pour le commerce à temps partiel en 2003 en même temps qu’il étudiait au Cégep de Baie-Comeau. Le magasin de l’époque, qui avait 5 000 pieds carrés, détenait une équipe polyvalente qui « faisait de tout », se rappelle l’homme de 38 ans. Aujourd’hui, des conseillers spécialisés s’occupent de la clientèle.

La passion du métier et les occasions d’affaires se sont présentées à lui avec les années. La fibre entrepreneuriale a pris de plus en plus de place pour le résident de Baie-Comeau qui est devenu copropriétaire en 2014.

Aujourd’hui, il est toujours aussi impliqué dans ce magasin et présent sur les lieux. Le service à la clientèle, la variété des produits et la satisfaction de la clientèle restent des éléments clés de son succès.

Jean-François Gauthier confirme qu’il n’y a aura pas de coupure de services lors des travaux d’agrandissement. La boutique ne fermera donc pas ses portes.