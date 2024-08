Plus de 760 étudiants des quatre coins du Québec et du monde inscrits au Cégep de Baie-Comeau

Le Cégep de Baie-Comeau accueille aujourd’hui 762 étudiants en provenance des quatre coins du Québec et de l’international, soit 6 de plus que l’an passé à pareille date.

Au nombre de ceux-ci, 170 arrivent d’outre-mer, dont 53 inscrits en première année. Ces données, qui varieront assurément dans les jours à venir, seront officiellement confirmées à la date de la lecture de la fréquentation scolaire ministérielle, le 20 septembre.

Le Cégep est emballé par cet engouement qui se maintient vis-à-vis son établissement. « Nous sommes très fiers de constater que nos actions des dernières années continuent de porter leurs fruits pour l’année scolaire 2024-2025 », lance d’entrée de jeu Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau.

« Cette croissance qui se poursuit témoigne de la confiance que les familles placent envers notre établissement et de notre engagement à offrir un enseignement de qualité, et ce, bien que le recrutement demeure toujours un défi pour notre institution. Le développement à l’international permet de compléter plusieurs cohortes et dynamise notre population étudiante », ajoute-t-elle.

Des activités pour la rentrée

Une programmation d’activités qui se dérouleront tout au long de la semaine est proposée à la population étudiante afin de souligner la rentrée. Dîner hot-dogs avec DJ Robinsonic, spectacle de KNLO et party de la rentrée sont notamment de la partie.

Par ailleurs, les étudiants pourra découvrir un nouveau laboratoire de langues aménagé pendant la saison estivale, soit le laboratoire d’apprentissages actifs. Rappelons que lors du dernier 5 à huîtres de la Fondation du Cégep en novembre 2023, 33 000 $, dont 7 000 $ octroyé par Alcoa, avaient été amassés pour soutenir ce projet de lieu optimisant l’enseignement et favorisant les échanges entre les étudiants.

« Cette classe, première de ce genre au Cégep de Baie-Comeau, permettra également à d’autres disciplines intéressées par ce mode d’enseignement actif et collaboratif de profiter de cet environnement optimisant par le fait même l’utilisation de nos locaux », informe la conseillère aux communications, Catherine Heppell, par voie de communiqué.

Formation continue

Du côté de la Direction de la formation continue, ce sont 92 nouveaux élèves de partout à travers la province qui débuteront une attestation d’études collégiales (AEC). Ce nombre s’ajoute aux 121 personnes qui poursuivront leur AEC en ligne, pour un total de 213 inscriptions à l’automne 2024.

Enfin, la Direction de la formation continue aura une fois de plus une année très chargée, notamment en lien avec les deux projets de délocalisation d’AEC au Sénégal issus du Programme Québec – Francophonie en formation technique (PQFFT) dans lesquels elle est impliquée en consortium avec les Cégeps de Sept-Îles et de Thetford.

Rappelons que l’objectif est que les premières cohortes des AEC Industries intelligentes et Génie mécanique débutent en 2025 dans les établissements partenaires au Sénégal. Des missions seront donc certainement à prévoir au courant de l’automne.