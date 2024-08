Un documentaire sur Florent Vollant verra le jour

Un documentaire sur Florent Vollant a été sélectionné parmi 28 projets admissibles pour recevoir une aide financière de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

Un caribou dans la lumière est scénarisé par Isabelle Longnus et Florent Vollant lui-même. La boîte Terre Innue Productions (lll) inc., qui a produit notamment le documentaire sur Innu Nikamu Chanter la résistance (2017) est derrière le projet. Il devrait être diffusé à Radio-Canda.

« Un caribou dans la lumière raconte l’histoire de Florent Vollant, musicien iconique de la nation innue. Cofondateur du célèbre duo Kashtin, également reconnu pour les succès de ses disques éponymes et comme acteur politique pour la défense de sa culture », indique le synopsis. « Il est aujourd’hui forcé à l’immobilité à cause d’un AVC. Il entame ainsi un nouveau chapitre de sa vie, et sent l’urgence de se raconter comme il ne l’a jamais fait auparavant. »

Au total, la SODEC a annoncé mardi une aide financière pour la production de dix documentaires, dans le cadre de son programme d’aide à la production volet 3. Les projets ont été sélectionnés à la suite d’un dépôt fait le 10 avril dernier.