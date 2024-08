Des groupes de discussion sur les relations entre autochtones et allochtones

L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) lance un projet de recherche sous la direction de la professeure Stéphane Guimont Marceau, visant à explorer les relations entre les autochtones et les non autochtones dans les villes du Québec.

Les habitants de Baie-Comeau âgés de 18 ans et plus sont invités à partager leurs perspectives et leurs expériences lors de ces discussions.

Ces rencontres, prévues pour le 26 août, offriront une plateforme pour exprimer ses points de vue sur les relations entre les communautés autochtones et allochtones.

Les discussions se tiendront au 858, rue de Puyjalon, au 2e étage, et les participants pourront choisir l’heure qui leur convient le mieux entre 11 h, 13 h ou 15 h.

Pour toute information supplémentaire, la professeure Stéphane Guimont Marceau est disponible au 514 499-4061 ou par courriel à stephane.gmarceau@inrs.ca.