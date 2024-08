L’évêque du Diocèse de Baie-Comeau démissionne en silence

La démission de l’évêque du Diocèse de Baie-Comeau, Mgr Jean-Pierre Blais, n’a pas été annoncée publiquement. Plus tôt cette année, l’homme de foi a dû se retirer de ses fonctions, mais aucune fête publique n’a été organisée pour celui qui est accusé d’agression sexuelle sur mineur.

« En mai dernier, nous avons souligné son 75e anniversaire de naissance à deux moments : lors de la retraite diocésaine, un temps de ressourcement réunissant des responsables des paroisses de la Côte-Nord, et lors d’un repas auquel ont participé des prêtres et des diacres permanents », témoigne toutefois la responsable des communications au Diocèse de Baie-Comeau, Christine Desbiens.

Cette dernière précise que les évêques sont « obligés de prendre leur retraite en raison de l’âge de 75 ans qui est fixé par le droit canonique ». Mgr Blais a atteint l’âge vénérable de 75 ans le 21 mai dernier. Il a donc transmis sa lettre de démission au pape avant de célébrer son anniversaire.

Pour l’instant, aucun remplaçant n’a été nommé. « Les autorités du Vatican ont demandé à Mgr Blais de poursuivre sa charge jusqu’à la nomination de son successeur », dévoile Mme Desbiens, par courriel. Lorsque le nouvel évêque sera choisi, le Diocèse l’annoncera publique puisqu’il y aura une « installation officielle ».

Action collective

Depuis son apparition comme présumé agresseur dans l’action collective intentée contre le diocèse de Québec par le cabinet d’avocats Arsenault Dufresne Wee en décembre 2022, l’évêque était relayé à des tâches administratives seulement. « Il continue cet engagement », ajoute la porte-parole.

Ce départ, presque en catimini, laisse croire qu’il ne souhaite pas attirer l’attention alors que les allégations sexuelles qui pèsent contre lui sont encore devant les tribunaux. Les faits qui lui sont reprochés seraient survenus entre 1973 et 1975, au presbytère de Charny, à Lévis, alors qu’il était employé par le diocèse de Québec.

L’homme religieux a nié formellement avoir eu des gestes déplacés sur la victime présumée dès le lendemain de l’accusation. Il n’a plus jamais pris la parole publiquement depuis ce jour.

Auparavant, on n’avait pas hésité à souligner ses 10 ans d’engagement sur la Côte-Nord par une messe spéciale d’action de grâce en mars 2019 à Baie-Comeau. Dans le bulletin diocésain de l’hiver 2022, l’évêque abordait également ses 27 années d’ordination épiscopale, lui qui avait été ordonné évêque à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré le 6 janvier 1995.

Aujourd’hui, ses 50 ans de prêtrise et ses 30 années à titre d’évêque passent presque sous silence pour la population.

Carrière

Rappelons que c’est le pape Benoît XVI a nommé Mgr Jean-Pierre Blais évêque de Baie-Comeau, le 12 décembre 2008. Au moment de sa nomination et depuis son ordination épiscopale en janvier 1995, il était évêque auxiliaire au diocèse de Québec. Il est le septième évêque du diocèse.

Mgr Blais est né à Saint-Anselme, au Québec, le 21 mai 1949. Ordonné prêtre en 1974, il est diplômé en théologie de l’Université Laval et il a aussi étudié dans le domaine des sciences de l’éducation. En plus d’avoir exercé son ministère en milieu paroissial, il a travaillé pendant quelques années en milieu scolaire et a assumé la direction de l’Office de catéchèse du Québec pendant huit années.

Comment les évêques sont-ils choisis?

Plusieurs étapes sont nécessaires pour la nomination d’un évêque. D’abord, les évêques d’un territoire donné sont invités à dresser des listes de prêtres qu’ils jugent aptes à l’épiscopat et ces listes sont envoyées à la Nonciature apostolique (ambassade du Vatican) à Ottawa. C’est la Nonce qui discerne parmi les listes qu’il a sous la main le nom des prêtres qui semblent le plus aptes à devenir évêque de ce diocèse.

Pour chaque candidat potentiel retenu par le Nonce, plus d’une trentaine de personnes qui connaissent de près tel candidat sont consultées en toute confidentialité par la Nonce et doivent remplir un questionnaire exhaustif touchant à tous les aspects de la vie du prêtre (personnel, académique, pastoral, gouvernement, etc.).

Une fois les réponses reçues, le Nonce retient trois noms, ce qu’on appelle la « terna ». Cette courte liste est envoyée à Rome à la Congrégation des évêques. On y envoie la liste des noms, bien entendu, mais les résultats de toutes les consultations qui ont été faites. La Congrégation réunit alors ses consulteurs (évêques et laïques — dont 3 femmes) qui donnent leur accord pour que cette liste soit présentée au pape.

Ce dernier étudie les dossiers et choisit un candidat dont le nom est communiqué au Nonce. Si le candidat accepte, sa réponse est communiquée à Rome et les détails de l’annonce et de l’entrée en fonction sont mis en place par le Nonce, le candidat et l’évêque démissionnaire. La nomination est annoncée publiquement à Rome. Si le candidat refuse, tout le processus repart à zéro et recommence autant de fois que requis.

* Source : Diocèse de Baie-Comeau