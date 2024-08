Saison presque parfaite pour l’Héritage 1

Le capitaine du traversier Héritage 1 qui relie Trois-Pistoles et Les Escoumins, Jean-Philippe Rioux, s’attend à une saison « exceptionnelle » cette année. On ne parle pas encore de record d’achalandage, mais les étoiles sont alignées sur tous les points de vue.

« On a perdu notre saison parfaite hier (20 août). On n’avait pas annulé aucun voyage de l’année et hier, on a eu un petit bris et il a fallu annuler un aller-retour pour le réparer », lance d’entrée de jeu M. Rioux qui touche du bois pour que le reste de la saison soit à l’image des mois qui viennent de passer.

Habituellement, une vingtaine de traversées sont décommandées pendant une saison complète. En ce moment, l’Héritage 1 en a annulé seulement deux. « La veille, on s’est rendu compte de ça et on s’est dit qu’on allait avoir une saison parfaite. Le lendemain, paf! C’était juste pour nous ramener à l’ordre », raconte le capitaine en riant.

Achalandage

En termes de statistiques d’achalandage, le traversier connaît aussi une excellente saison. Est-ce qu’on se dirige vers une année record? Oui, mais ce dernier est « dur à battre », selon Jean-Philippe Rioux. La saison record date de 2019.

« C’était les déboires du F.A.-Gauthier, de l’Apollo, etc, rappelle le capitaine. La STQ nous avait demandé de commencer notre saison un mois à l’avance parce qu’elle n’était pas capable de fonctionner. Il n’y avait pas d’autres traverses, que nous et Rivière-du-Loup. Ça nous a donné un achalandage important en début d’année. Comme il y a beaucoup de problèmes en cours de saison, on a été sollicité, c’était incroyable. »

Depuis le début de la saison à la mi-mai, plus de 25 000 passagers sont montés à bord de l’Héritage 1. Si on compare à l’année précédente, soit du 19 juin et au 18 août (l’an dernier, la saison avait été amputée d’un mois), une hausse de 8 % est enregistrée, selon les données du capitaine, pour un total dépassant les 21 300 passagers.

Plusieurs facteurs

Le capitaine Rioux explique cet achalandage important par différents facteurs et non un seul. « Le fait qu’on n’a pas annulé de traversées. Ensuite, je pense qu’il y a un achalandage plus élevé. Troisièmement, on fait un peu plus de voyages que l’an passé en raison des marées. La traverse de Rimouski n’est plus là et la grève de la STQ a aussi contribué », clame-t-il.

En ce qui concerne la grève de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, elle n’est pas un facteur plus important qu’un autre, croit M. Rioux. « On était à pleine capacité. Même si elle avait été là, on était plein pareil. Ce que ça a changé, c’est qu’on n’a refusé plus de monde », laisse-t-il tomber précisant que l’Héritage 1 peut accueillir environ 40 véhicules.

Pénurie de personnel

La pénurie de main-d’œuvre fait partie des problématiques qui touche la traverse de Trois-Pistoles-Les Escoumins depuis plusieurs années déjà. Le capitaine arrive toutefois à jongler avec le problème.

« On n’a pas eu de problème de pénurie de main-d’œuvre. Ça fait plusieurs années qu’on deal avec ça nous autres. Ce n’est pas nouveau. On est déjà rodé pour ça », témoigne-t-il.

Ce dernier affirme toutefois qu’il a dû composer avec un nouveau phénomène : « des employés qui partent du jour au lendemain sans donner de nouvelles ». « C’est quelque chose qui ne m’était jamais arrivé jusqu’à cette année et j’en ai eu quatre. »

Cette situation l’a obligé à se revirer sur un 10 cents, ce qui n’est pas évident en plein mois d’août. Tout s’est tout de même bien terminé pour le gestionnaire qui a trouvé des remplaçants.

Notons que la Corporation de navigation des basques, qui gère l’Héritage 1, ne prévoit pas effectuer de travaux majeurs sur son traversier au courant de la période hivernale. La réfection du salon des passagers attendra encore une année, le temps de finaliser le projet et de trouver le financement.