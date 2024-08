Une conférence internationale de l’UNESCO à Baie-Comeau

Les enjeux de la protection et de la mise en valeur des territoires nordiques seront au coeur d’une conférence internationale qui se déroulera à Québec et à Baie-Comeau du 30 septembre au 4 octobre. La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) sera aux premières loges de cet événement d’envergure.

L’annonce d’une aide financière du Fonds d’initiatives nordiques a pris de vitesse la RMBMU qui a le mandat de co-coordonner l’événement, second du genre, admet Marie-Luce Pelletier-Legros, porte-parole. “L’annonce officielle de la conférence Sisimiut II était prévue sous peu”, indique-t-elle avec un sourire. L’enthousiasme règne toutefois au sein de l’équipe.

L’événement québécois fait suite à la première conférence intersites de l’UNESCO (Patrimoine mondial, Géoparcs, Régions de biosphère et Patrimoine mondial immatériel) qui s’est tenue en mars 2023 à Sisimiut, Groenland.

Cette première édition, organisée conjointement par NORA (Nordic Atlantic Cooperation) et l’UNESCO, a rassemblé des acteurs du Québec, du Groenland, de l’Islande, de la Suède, des iles Féroé, du Danemark, de l’Écosse, des Galapagos, et d’UNESCO-Paris. La présence de plusieurs de ces partenaires est également attendue à Québec et Baie-Comeau.

Parmi les objectifs de cette seconde édition figure l’établissement d’une feuille de route 2025-2030 commune afin d’accroitre la coopération entre les communautés et les sites de l’UNESCO dans la région Nord-Atlantique et en périphérie afin de faire avancer les objectifs de l’UNESCO.

On étudiera la faisabilité d’une éventuelle mise en valeur conjointe des territoires UNESCO de la nordicité via le Projet de sentier numérique UNESCO (UNESCO Trail).

La conférence sera l’occasion de lancer le Guide des bonnes pratiques en tourisme durable, rédigé dans le cadre de la Vitrine en tourisme responsable et durable en contexte nordique.

L’impact des changements climatiques sur les divers sites de l’UNESCO sera également à l’ordre du jour. Le thème principal de la conférence, “Climat et biodiversité : accélérer les actions transformatrices dans les sites UNESCO” rappelle d’ailleurs les périls qui guettent une multitude de sites.

Une visite (facultative) de la station de recherche Uapishka sera proposée aux participants du 5 au 7 octobre. Un arrêt dans la région de la biosphère de Charlevoix est également prévu.

L’événement se tiendra sur invitation seulement.