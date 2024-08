245 000 $ pour l’église Saint-Andrew et Saint-Georges de Baie-Comeau

Le projet de restauration du patrimoine à caractère religieux de l’église Saint-Andrew et Saint-Georges de Baie-Comeau reçoit une somme de 245 000 $ pour 2024-2025. C’est le seul établissement patrimonial à recevoir du financement sur la Côte-Nord.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, vient d’en faire l’annonce par voie de communiqué, au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

Le projet de l’église anglicane baie-comoise consiste en la restauration de la toiture, du revêtement extérieur et des fenêtres.

L’aide financière permet de favoriser la conservation et la mise en valeur de ces immeubles et biens mobiliers qui occupent une place importante dans le patrimoine culturel du Québec, assure le gouvernement.

« Je suis fier que mon gouvernement porte un intérêt marqué pour ce lieu patrimonial qu’est l’église Saint-Andrew et Saint-Georges. Il est important de soutenir de tels projets pour la restauration d’un établissement qui est beaucoup plus qu’une église, car elle reflète l’histoire de toute une communauté », commente le député Yves Montigny.

Ce soutien financier du ministère de la Culture et des Communications est accordé par le biais de deux programmes du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Il s’agit du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux et du Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux, de même que des projets de restauration d’œuvres d’art, de biens mobiliers et d’orgues.

À l’échelle provinciale, 83 lieux de culte, comprenant des églises et d’autres bâtiments religieux historiques, bénéficieront d’un soutien financier de 25 millions de dollars en 2024-2025.