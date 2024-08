Course automobile : deux autres podiums pour l’équipe de Ragueneau

L’équipe # 60 de Ragueneau n’a pas fini de surprendre sur le circuit du Complexe Sport Motorisé Le Speedway à East Broughton. Elle a récolté deux autres podiums lors des dernières semaines.

Le 27 juillet, le pilote Francis Raymond a remporté la 1re place en prostock sur la piste de course sur terre battue d’un quart de mile. Il était accompagné du propriétaire de son véhicule de course, Benoit Gravel, et des mécaniciens Michel et Guy Raymond.

Le 10 août, l’équipe est montée sur la deuxième marche du podium. Notons que pour les deux compétitions, la finale était de 30 tours.

Les quatre amis sont très fiers de leur parcours jusqu’à maintenant. Trois courses sont encore à venir avant la fin de la saison. La dernière compétition se tiendra le 21 septembre pour le championnat.

L’équipe fait aussi la fierté de la région puisque de nombreux supporteurs la suivent tout au long de ses épreuves. Les estrades se remplissent de personnes de Ragueneau et des environs pour encourager le pilote et ses comparses.

« L’équipe de Ragueneau est bien satisfaite du pilote. Merci à tous nos commanditaires de nous soutenir dans cette aventure », lance Josée Deraspe Duguay, porte-parole de l’équipe # 60.