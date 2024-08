Drakkar : pas de surprise pour Grégoire lors du camp

« Dans un camp d’entrainement, on recherche des jeunes qui veulent démontrer qu’ils veulent vraiment rester. Je trouve qu’il n’y en a pas eu assez », déclare le dirigeant du Drakkar de Baie-Comeau alors que le camp d’entrainement tire à sa fin.

Jean-François Grégoire dit d’entrée de jeu qu’il n’a eu « pas beaucoup de surprise ».

« Ce n’est pas seulement par rapport au sport, remarque-t-il. […] Les jeunes viennent dans les camps d’entrainement, mais pas nécessairement prêt à se battre, mais juste pour être là. C’est ça ma déception. »

Les deux semaines et les matchs préparatoires « orientés vers les jeunes » n’ont pas été que déception pour Jean-François Grégoire, qui croit important de mettre en valeur les joueurs qui « se sont donnés la peine ».

« On veut des joueurs fiers de jouer ici. On vise aussi l’excellence. […] Il y a des joueurs qui ont été retranchés hier, mais qui ont travaillé fort et tout donné. Il faut quand même faire l’exercice de se rendre jusqu’au bout du maximum qu’ils pouvaient faire et ça, j’ai beaucoup de respect pour ça », indique Grégoire.

« Il y a des années comme ça, poursuit-il. J’ai parlé à mes confrères et je sais qu’ailleurs, c’est un peu l’élément qui ressort. Mais, il y en a qui sont venus et qui ont très bien fait et ça fait en sorte qu’ils sont encore avec nous », conclut-il.