Inondation à la centrale Outardes-3

Une inondation est survenue le 19 août à l’intérieur de la centrale Outardes-3 d’Hydro-Québec et a forcé l’arrêt temporaire des opérations. Cathy Hamel, conseillère en communication pour Hydro-Québec, a fourni des précisions sur l’incident qui a partiellement inondé deux planchers de la centrale.

L’inondation a été provoquée par une défaillance lors de manœuvres de vidange de la conduite. « La partie supérieure d’une valve de la vanne de garde s’est brisée. L’eau a inondé partiellement deux planchers de la centrale », a expliqué la porte-parole.

Aucun blessé n’est à déplorer, cependant, les travaux de remise en état ont imposé un arrêt complet des activités de la centrale. « Les travailleurs devront remettre en état la centrale avant de pouvoir la repartir », a confirmé Mme Hamel.

À ce jour, le pompage de l’eau est presque terminé, et les équipes se concentrent désormais sur le nettoyage et l’analyse des dégâts. « Il reste à nettoyer la centrale ensuite analyser les bris et réparer afin de pouvoir redémarrer », a précisé la conseillère en communication.

Quant aux conséquences à long terme, Cathy Hamel se veut rassurante. « Il est trop tôt pour dire combien de temps sera nécessaire avant de redémarrer la centrale, mais il ne devrait pas y avoir de bris à long terme », conclut-elle.