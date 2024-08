La fin des agences privées en santé reportée, mais pas pour la Côte-Nord

Alors que les centres urbains se voient retarder leur date d’interdiction définitive de recours aux agences privées en santé, la Côte-Nord, elle, demeure avec le même délai, soit le 18 octobre 2026.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a présenté le 22 août, comme prévu, un second règlement sur le recours aux agences privées et à la main-d’œuvre indépendante par le réseau de la santé et des services sociaux.

Ce second règlement reporte la fin du recours à la main-d’oeuvre indépendant à la fin mars 2025, soit six mois plus tard que la première date fixée qui était le 20 octobre 2024. « En tout temps, la priorité demeure d’assurer des soins sécuritaires aux patients et patientes et d’éviter des ruptures de services », commente le ministère de la Santé dans un communiqué.

Par ailleurs, un assouplissement est également ajouté pour les milieux de vie qui doivent avoir des seuils minimaux de personnel en place et qui dépendent plus fortement de la main-d’œuvre indépendante. Dans leur cas, on retarde d’un an l’interdiction de recours aux agences privées, soit du 20 octobre 2024 au 19 octobre 2025.

« Mettre fin au recours aux agences privées en santé fait partie de nos priorités. Rappelons que Santé Québec deviendra l’employeur unique du réseau de la santé et des services sociaux le 1er décembre. Nous devons fournir le délai nécessaire à la nouvelle équipe pour mener à bien sa planification de main-d’œuvre à travers le Québec, tout en tenant compte des disparités régionales », laisse tomber le ministre Dubé.

Les régions éloignées

De son côté, la Côte-Nord, tout comme les autres régions éloignées (Bas-Saint-Laurent, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Nunavik), doit composer avec les mêmes délais qu’au départ.

Pourtant, la pénurie de personnel est décriée depuis le mois de mai dans les établissements de la région en raison du règlement imposé par le ministre fixant des tarifs maximaux pour la main-d’oeuvre indépendante.

Embauches

Par cette annonce, Christian Dubé en profite pour rappeler que plus de 3 800 personnes en provenance des agences privées ont été embauchées dans le réseau public jusqu’à maintenant cette année.

L’annonce du report de six mois par rapport au délai initial permettra de poursuivre le travail afin de notamment favoriser le recrutement de personnel pour renforcer le réseau public, selon le ministère.