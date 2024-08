Le prix Dollard-Morin récompense une autre personne engagée

Paul Lord voit son engagement salué en recevant le prix Dollard-Morin pour son travail dans le monde du basketball.

Il a été impliqué lors des parties ou des tournois organisés par l’Association de Basket mineur de Baie-Comeau, la Polyvalente des Baies ou encore le RSEQ Côte-Nord.

M. Lord a encadré plus de 3666 parties en trois ans. Il guide aussi les arbitres, qu’ils soient débutants ou expérimentés, et il soutient les entraîneurs en filmant et commentant les matchs. Paul Lord sera honoré lors d’une cérémonie provinciale.