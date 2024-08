C’est aussi la rentrée scolaire pour les aînés dans la Manicouagan

Les retraités qui ont soif d’apprendre peuvent s’inscrire à trois cours offerts par l’Université du troisième âge dans Manicouagan pour la session d’automne. Les formations se tiendront à la bibliothèque Alice-Lane à compter du 19 septembre.

« À l’UTA, aucun préalable n’est requis si ce n’est votre curiosité et votre intérêt, les cours sont adaptés et favorisent la communication. Sans devoirs ni examens, Pour le plaisir d’apprendre notre devise demeure », affirme l’organisation par voie de communiqué.

Notons que l’antenne universitaire de l’UTA-Manicouagan est affiliée à l’Université de Sherbrooke, ce qui permet d’offrir des cours de grande qualité avec des professeurs connus et appréciés. Les inscriptions se déroulent en ligne depuis le 22 août. De plus, des membres du comité d’administration et programmation organisent une séance d’information le 5 septembre de 9 h 30 à 12 h à la bibliothèque Alice-Lane.

Pour tous les goûts

Dans la programmation automnale, on retrouve d’abord le cours Nos écosystèmes microbiens : les microbiotes, présenté par le professeur retraité Étienne Provençal, diplômé en biologie et en agronomie. Les élèves exploreront les microbiotes, qui sont les micro-organismes qui nous colonisent et s’imposent à nous dans leur travail silencieux. Les cours sont prévus les jeudis du 19 septembre au 3 octobre, de 9 h à 12 h.

Les retraités pourront aussi en apprendre davantage sur l’histoire avec la formation donnée par Charles-Olivier Caron, diplômé en études internationales et langues modernes et en journalisme, notamment. Le cours Histoire mondiale : connexions et influences abordera les liens qui unissent ou opposent les empires et civilisations depuis des siècles, les mercredis du 9 octobre au 6 novembre, de 9 h à 12 h.

Finalement, les cours de philosophie se poursuivent avec Anthony Vigneault, enseignant de philosophie au Cégep de Baie-Comeau. Cette fois, il propose une Introduction à la philosophie antique : Socrate, Platon et Aristote. Il sera l’occasion d’essayer de saisir toute l’importance et l’utilité de la philosophie antique pour mieux comprendre notre époque. Les cours se tiendront les jeudis du 14 novembre au 12 décembre, de 9 h à 12 h.

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site web de l’Université de Sherbrooke sous la rubrique Programmes — Côte-Nord. Tous les détails des cours y figurent également.