Travaux à l’église St-Andrew et St-Georges : première étape, la toiture

Le projet de restauration du patrimoine à caractère religieux de l’église Saint-Andrew et Saint-Georges de Baie-Comeau reçoit une somme de 245 000 $ pour 2024-2025. C’est le seul établissement patrimonial à recevoir du financement sur la Côte-Nord.

« On est vraiment chanceux de recevoir cet argent et heureux que notre demande ait été acceptée par le ministre », lance avec joie le pasteur Stephen Kohner rappelant que l’église avait déjà obtenu de l’aide financière de ce programme il y a plus de 20 ans.

Le projet de l’église anglicane baie-comoise consiste en la restauration de la toiture, du revêtement extérieur et des fenêtres. Les coûts s’élèvent à 350 000 $. Le ministère contribue donc à la hauteur de 70 % du projet alors que l’établissement religieux devra débourser 105 000 $.

M. Khoner s’attend toutefois à des surprises lorsque le temps des travaux sera venu. Il croit que le montant nécessaire à la réalisation du projet de restauration soit revu à la hausse.

« La Corporation, on a environ 65 000 $ d’amassés. C’est assez pour la toiture et pour les plans et devis pour le revêtement en bardeaux de cèdre », dévoile le pasteur, qui occupe cette fonction de 1994. L’église poursuit donc sa croisade pour récolter des fonds.

En plusieurs étapes

Afin de bien suivre le budget et de réaliser le projet dans les règles de l’art, la Corporation de l’église Saint-Andrew et Saint-Georges procédera par étape. D’abord, une firme d’architectes est engagée pour produire les plans et devis, lancer les procédures d’appels d’offres et prendre en charge la surveillance du chantier, notamment.

« On va commencer avec les plans et devis pour la toiture. C’est notre priorité ça fait deux ans. C’est la partie essentielle du projet », mentionne Stephen Kohner. Les appels d’offres seront lancés au printemps prochain. Il n’y a pas d’infiltrations d’eau pour le moment, mais une problématique a été observée autour de la cheminée.

Après la toiture, les promoteurs s’attaqueront au remplacement du revêtement extérieur incluant l’isolation. « Il y a une partie en haut qui n’est pas isolée », précise le responsable.

Finalement, la fenestration sera remplacée, ce qui ne sera pas un luxe puisqu’elle date de 1937. La Corporation doit dépenser la subvention obtenue d’ici 2027.

Notons que l’église anglicane ouvrira ses portes prochainement pour le début de la saison des croisières.