Renvoyer les enfants à l’école avec leurs vaccins à jour

Dans un contexte de hausse des infections telles que la rougeole et la coqueluche au Canada et dans le monde, les médecins affirment que c’est le moment idéal pour les parents de s’assurer que leurs enfants et leurs adolescents sont protégés contre les maladies évitables par la vaccination.

«C’est absolument le moment de l’année où les familles commencent à penser à leurs listes de contrôle pour la rentrée scolaire comme les fournitures scolaires… les déjeuners sains, etc. », a expliqué la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, dans une entrevue.

«S’assurer que vos enfants sont à jour avec la vaccination de routine fait partie de cette liste de contrôle», a-t-elle assuré, soulignant que les enfants se mêleront à nouveau dans les salles de classe et que les maladies peuvent se propager.

Jeudi, le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a annoncé une éclosion de coqueluche, avec 141 cas signalés jusqu’à présent cette année. La province a «fortement encouragé» les parents à vérifier l’état des vaccins de leurs enfants à l’approche de la nouvelle année scolaire.

La coqueluche peut être très grave et même mortelle, surtout pour les très jeunes enfants, a insisté Mme Tam.

Elle peut également affecter de manière significative des enfants, des adolescents et des adultes en bonne santé, a-t-elle ajouté.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de l’hésitation à se faire vacciner, alimentée par la désinformation circulant sur les médias sociaux, a expliqué la Dre Laura Sauvé, présidente élue de la Société canadienne de pédiatrie.

«Certaines familles ont plus de questions sur les vaccins qu’avant», a pointé Mme Sauvé, qui est également spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’Université de la Colombie-Britannique.

La Dre Tam a souligné que si des vaccins ont été oubliés, il n’est jamais trop tard pour les recevoir et que les unités de santé publique et les écoles organisent souvent des programmes de rattrapage.

Elle a ajouté qu’avant de partir au collège ou à l’université et de vivre en résidence, les étudiants devraient obtenir leur carnet de vaccination auprès de leurs parents s’ils l’ont et s’assurer qu’il est à jour.

Un rappel contre le tétanos est nécessaire tous les 10 ans, disent les médecins.

La rentrée scolaire signifie aussi l’arrivée de l’automne, qui marque le début de la saison des virus respiratoires, ont déclaré Mmes Sauvé et Tam. Il est recommandé de se faire vacciner contre la grippe pour toute personne âgée de six mois et plus et d’envisager une mise à jour du vaccin contre la COVID-19.

Il n’existe actuellement aucun vaccin contre le virus respiratoire syncytial, ou VRS, au Canada pour les enfants d’âge scolaire.