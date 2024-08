Zoey Charette-Imbeault : une étoile montante de l’équitation

À seulement 13 ans, Zoey Charette-Imbeault est déjà une étoile montante du monde de l’équitation. Après huit années de pratique assidue et seulement deux années de compétition, la cavalière de Ragueneau a réussi un exploit que beaucoup d’expérimentés ne parviennent pas à accomplir : se qualifier pour le deuxième plus grand rodéo en Amérique du Nord.

« Je suis qualifiée pour le championnat de la coupe canadienne. C’est un gros rodéo, le deuxième plus gros de l’Amérique du Nord. Il y avait une trentaine de personnes au total qui pouvaient se qualifier et quatre personnes qui pouvaient se qualifier à Chambord, là où je me suis qualifiée sur 75. J’ai fini 3e », raconte Zoey avec une grande fierté.

Cette qualification est le fruit de beaucoup de travail et de sacrifices, comme elle le souligne. « Ça prend beaucoup de discipline pour faire ça, c’est environ quatre entraînements par semaine. »

Le chemin vers cette qualification n’a pas été facile. Pour les jeunes cavaliers comme Zoey, le processus est rigoureux, et seuls les meilleurs peuvent espérer accéder à de tels niveaux de compétition.

« Pour se qualifier, il faut que tu fasses ta course de barils et ils prennent les quatre meilleurs temps », confie-t-elle. C’est ce qu’elle a fait à Chambord, battant les attentes et se hissant parmi l’élite.

« Je suis vraiment fière de moi, je ne pensais pas réussir à me qualifier pour ma deuxième année seulement de compétition. C’est rare de se qualifier après seulement deux ans de compétition », déclare la cavalière.

Cependant, cette réussite n’a pas été sans sacrifices pour cette adolescente. « Souvent, j’avais des activités prévues avec des amis et au final, il fallait que j’aille m’entraîner ou qu’on aille à des compétitions à l’extérieur et que j’annule mes plans. »

Malgré tout, Zoey ne regrette rien et se concentre sur son objectif ultime : gagner le rodéo et se qualifier pour la finale. « Mon but, c’est de me rendre aux finales et peut-être même réussir à gagner les finales », rêve-t-elle.

Le soutien familial, une clé du succès

Si Zoey a pu atteindre ce niveau de performance, c’est en partie grâce au soutien indéfectible de sa famille. Son grand frère, William Charette-Imbeault, lui-même cavalier, a joué un rôle crucial dans son parcours.

« Ça joue beaucoup sur le mental. Parfois, on a des stress de performance, alors le fait d’avoir sa famille qui est proche, ça permet beaucoup de se calmer », explique William, qui a même mis de côté sa propre saison de compétition pour soutenir sa sœur.

La fierté qu’il ressent pour Zoey est évidente. « Ça fait 8 ans que je fais de la compétition et je pense que c’est le rêve de tout le monde de pouvoir se qualifier là et réussir à faire ça en seulement 2 ans. C’est un exploit qui n’est pas réalisé par beaucoup de gens », exprime le grand frère.

William est conscient des sacrifices nécessaires pour exceller dans ce sport exigeant, tant en termes de temps que d’argent. « L’équitation est un sport qui est très très coûteux et la jeune, quand elle gagne des bourses, c’est pour réussir à se racheter de l’équipement et s’améliorer », explique-t-il.

Zoey, de son côté, ne cache pas son ambition de continuer à gravir les échelons du monde de l’équitation. « Essayer de me qualifier pour d’autres gros rodéos comme ça et continuer à réussir à y aller », dit-elle avec détermination.

En regardant vers l’avenir, elle rêve non seulement de réussir sur les pistes, mais aussi d’aider les autres à atteindre leurs objectifs. « J’aimerais vraiment ça entraîner des jeunes pour qu’ils réussissent eux aussi à aller là-bas plus tard. J’aimerais aussi continuer à aller loin comme ça dans l’équitation et aussi entraîner de jeunes chevaux », conclut la jeune prodige.

Le 7 septembre, Zoey Charette-Imbeault concourra pour une place en finale le lendemain.