À la rencontre des ressources communautaires de la Manicouagan

Les nombreuses ressources communautaires qui répondent aux besoins de Pessamit à Baie-Trinité rencontreront la population lors de l’événement Mamu connectons ensemble! le 7 septembre au centre-ville Mingan.

Sous forme de rendez-vous familial rassembleur, cette première édition est prévue sur la rue de Puyjalon, de 10 à 15 h. Elle sera reportée au lendemain en cas de pluie.

Les personnes présentes pourront découvrir plus d’une cinquantaine de ressources de la Manicouagan oeuvrant dans les domaines touchant la santé, l’entraide et les services sociaux. Il sera possible de profiter des circuits-découvertes et plusieurs prix de participation seront remis.

L’événement permettra aussi « d’explorer les initiatives existantes qui améliorent votre qualité de vie », selon le comité organisateur issu de la mobilisation Manicouagan on s’attache 2.0.

Un dîner communautaire sera aussi offert gratuitement sur place par la Marmite partagée. Les enfants pourront s’amuser dans l’espace-famille alors du maquillage et des jeux psychomoteurs seront notamment de la partie.

Un clown reconnu ainsi que des artistes locaux et autochtones agrémenteront la journée qui s’adresse à tous les résidents de Pessamit à Baie-Trinité qui veulent en savoir davantage sur les activités et services offerts par le milieu communautaire.



« C’est une opportunité idéale pour les nouveaux arrivants, les étudiants, les familles, les aînés, les travailleurs et jeunes professionnels de découvrir la richesse de notre communauté », ajoute le comité par voie de communiqué.

Selon ce dernier, les ressources communautaires contribuent à un tissu social fort et leur rôle indispensable s’exprime par un soutien direct et personnalisé à la population de la Manicouagan.

« Ils offrent une multitude de services, allant de la santé mentale positive, du soutien psychosocial à de l’information sur la saine alimentation en passant par l’accompagnement juridique, le soutien à domicile, etc. », souligne-t-on.