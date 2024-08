Manicouagan : des attraits touristiques plus achalandés

La grève qui a touché le service de traversier entre la Côte-Nord et Matane au moment le plus critique de l’année, soit les deux semaines de la construction, n’aura pas trop affecté les entreprises touristiques de la Manicouagan qui, en général, connaissent une bonne saison touristique 2024.

Carl Beaulieu, propriétaire du Bistro La Marée Haute et de l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau, dresse un bilan positif de cette saison jusqu’à présent, malgré quelques défis.

« Ça se passe bien dans l’ensemble. On a une super belle température, donc les gens sont au rendez-vous. Je ne sais pas encore comparé à l’année passée, car je n’ai pas encore fait mes statistiques, mais à première vue, je dirais que c’est semblable », se réjouit-il.

C’est sensiblement le même son de cloche à Pointe-aux-Outardes, au Parc Nature, où le nombre de visiteurs se maintient par rapport aux dernières années.

« On ne peut pas vraiment améliorer notre quantité de visiteurs en nuitée, mais nos activités se sont vraiment bien maintenues et il y a une hausse », précise la directrice générale adjointe, Jessica Desrochers.

L’impact de la grève

La Manicouagan a toutefois souffert de l’absence de son traversier durant les vacances de la construction.

« Oui, nous avons eu des annulations, peut-être une dizaine, dévoile Jessica Desrochers. Cela représente plusieurs nuitées d’annulation. Mais, en soi, nous avons toujours réussi à combler les trous à environ 75 %. »

« C’est sûr que quand l’annulation est faite deux jours avant, c’est plus difficile à combler. Sur le coup, ça nous a fait de quoi de voir autant d’annulations, mais je crois qu’il y a quand même des gens qui ne pouvaient pas traverser de l’autre côté qui ont pu rester une ou deux nuits de plus », ajoute-t-elle.

Du côté de du Bistro La Marée Haute, l’impact s’est ressenti durant les soirées où le navire ne faisait pas escale.

« J’ai remarqué que les soirées où il n’y avait pas de bateaux, c’était plus calme, il restait de la place. C’était achalandé, mais pas comme les autres soirées où le bateau était là », explique-t-il. Cette baisse de fréquentation, bien que légère, est notable, notamment durant les deux semaines de la construction, où les réservations en milieu de semaine ont connu une baisse.

Attitude Nordique a connu une hausse de sa clientèle depuis le début de la saison 2024. « Avec le traversier, on s’attendait à ce que ça coupe, qu’on ait un gros impact. Oui, il y en a eu un avec des annulations, surtout au niveau de l’hébergement. Mais, malgré tout, nos chiffres sont en hausse », explique la copropriétaire Coralie Dumais.

Ses activités ont connu une augmentation de 23 % de juin à aujourd’hui et une augmentation de 40 % comparé à l’an passé, lors des deux dernières semaines de juillet. Au niveau de l’hébergement, il y a hausse de 40 % au cours des semaines de la construction et de 5 % du 1er juin à aujourd’hui.

Rester optimiste

Malgré ces défis, Carl Beaulieu reste optimiste. « Oui, je suis quand même content, car la température y fait pour beaucoup » dit-il, avant de souligner un autre facteur influençant cette saison avec la fermeture du restaurant 3 Barils, un grand joueur dans le secteur de la restauration à Baie-Comeau.

« C’était un restaurant grand volume et je n’ai pas fait quand même beaucoup plus que l’an passé en ayant un restaurant en moins, donc c’est quand même trompeur. […] En principe, j’aurais peut-être dû faire plus, mais c’est dur à évaluer à ce niveau-là », poursuit-il.

Jessica Desrochers du Parc nature se dit confiante pour les prochains mois. Pour le mois de juillet, le parc notait 57 % d’occupation en 2023 et cette année, c’est presque 70 % d’occupation. « Pour le mois d’août, on s’enligne aussi à dépasser un peu 2023 », lance-t-elle.

Bien des visiteurs sont encore attendus au Parc nature d’ici le mois d’octobre. D’ailleurs, Mme Desrochers mentionne que l’automne est une période très fructueuse pour l’attrait touristique de la péninsule.

« Je suis contente de voir que les gens comprennent notre mission et veulent participer à nos différentes activités pour découvrir ce qu’est le parc en profondeur », conclut-elle.

Dans le secteur est

Plus à l’est, l’été a été très achalandé du côté du phare de Pointe-des-Monts. « L’an dernier, on n’a pas eu un bon été. Il y avait les feux, les travaux sur le pont », mentionne Christelle Renoux, coordonnatrice en muséologie et tourisme culturel.

Toutefois, elle a vu une hausse de clientèle, alors que la saison n’a pas arrêté malgré la fermeture de l’auberge en raison de travaux. Le manque de traversier pendant les vacances de la construction n’a pas affecté le roulement.

C’est le même son de cloche pour le Centre national des naufrages du Saint-Laurent à Baie-Trinité. Le centre, étant ouvert seulement du jeudi au dimanche, a connait une belle saison, précise l’archéologue Erik Phaneuf.

