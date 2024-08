Prolongement de la 138: les fédérations de saumon atlantique inquiètent pour la Gros Mécatina

400 km de distance entre Kegaska et Vieux-Fort n’ont pas de lien routier avec le reste du Québec. L’énorme chantier en cours pour prolonger la 138 et ainsi relier cette partie de la Basse-Côte-Nord est en cours, mais des inquiétudes sont soulevées quant au tracé prévu entre La Tabatière et Tête-à-la-Baleine et à ses impacts sur la population de saumon de la Rivière Gros Mécatina.

Les Fédération du saumon atlantique du Canada et du Québec ont toutes les deux levé un drapeau rouge dans les derniers jours, arguant que le tracé prévu aurait des impacts importants sur cette rivière, parmi les rares rivières à saumon intacte sur la Basse-Côte-Nord, selon ce que rapporte Radio-Canada qui a relayé les doléances des fédérations.

Le ministère des Transports et de la mobilité durable n’a pas jusqu’ici donné suite à nos questions, mais argue que les intervenants ont été consultés en amont de la définition du tracé.

« Près de 5 000 résidentes et résidents sont répartis dans cinq municipalités, un territoire non organisé et deux communautés autochtones. La population de la Basse-Côte-Nord doit ainsi compter sur des services maritimes ou aériens pour subvenir à ses besoins en approvisionnement et en mobilité, ainsi que sur la Route blanche, en saison hivernale. En somme, ce projet vise à relier les communautés de la Basse-Côte-Nord entre elles et au reste du Québec; améliorer la desserte et réduire l’enclavement des communautés locales; contribuer au développement économique et social; encourager le commerce et les échanges avec Terre-Neuve-et-Labrador; soutenir l’entrepreneuriat et la création d’entreprises; contribuer à la mise en œuvre du plan de développement nordique », peut-on lire sur le site du MTQ.

Le directeur des programmes au Québec de la Fédération, Charles Cusson, a expliqué à Radio-Canada que le tracé prévu est « une menace » pour les saumons qui remontent la rivière.

Le fait que l’accès à la rivière soit facilité par l’éventuel tracé est aussi préoccupant, puisqu’il ouvrira le territoire à la pêche illégale.

Un tracé alternatif, dont les impacts seraient moindres, est possible, selon les deux fédérations qui demandent au MTQ de retourner à la table à dessin.

Plus d’informations à venir.