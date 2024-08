Un premier navire de croisière est arrivé à Baie-Comeau

Mise à part le navire de croisière Pearl Mist, qui a débarqué au mois de mai, Baie-Comeau lance sa saison pour l’automne avec la visite du MS Hamburg. Ce dernier a accosté au port de Baie-Comeau un peu plus tôt que prévu le matin du 28 août.

Alors que le navire devait arriver à 13 h, des ajustements de dernière minute ont été nécessaires hier en soirée pour être prêts à le recevoir à 10 h ce matin.

« On l’a su hier soir. On a aussi appris qu’il allait partir à 21 h au lieu de 19 h. Honnêtement, on comptait beaucoup sur le fait qu’on avait l’avant-midi pour tout finaliser », lance à la blague Élizabeth Moreau, directrice développement des affaires et croisières pour le Port.

« En fait, aujourd’hui, j’ai fait rentrer la navette plus tôt, j’ai fait rentrer mon staff plus tôt », ajoute-t-elle. La journée s’est toutefois bien déroulée, assure-t-elle.

L’équipe est prête à recevoir le Volendam le lundi 2 septembre, avant une pause inhabituelle de trois semaines sans escale de croisière. Ensuite, il faudra compter 11 escales entre le 25 septembre et le 27 octobre.

« On a encore une belle saison cette année. Ça adonne qu’on a des plus petits bateaux cette année, mais on a des lignes plus luxueuses, plus dispendieuses. On a entre autres une ligne qui commence cette année, qui n’était jamais venue avant. Elle vient quatre fois d’un coup et même chose pour les deux prochaines années », explique Mme Moreau.

Dans les nouveautés mises en place, il y a le nouvel emplacement de la boutique artisans et un circuit avec audioguide dans le secteur de Place La Salle et du quartier historique. « On voulait bonifier pour les passagers qui ne prend pas de tour en navette », indique Mme Moreau.

L’espace d’interprétation culturel est une autre nouveauté. « On a un local sur Place La Salle où on a une exposition. C’est une immense ligne du temps sur l’histoire de Baie-Comeau qui part des glaciers et qui termine avec Brian Mulroney », précise-t-elle.