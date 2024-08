Une fin de semaine pour découvrir les fonds marins et la plongée aux Escoumins

Le Centre de découverte du milieu marin des Escoumins grouillera d’activités cette fin de semaine. Du 31 août au 1er septembre, les beautés et richesses des fonds marins seront célébrés tout comme la plongée sous-marine.

Québec Subaquatique, Parcs Canada et Explos-Nature convient les passionnés et les familles au rendez-vous Immersion. Une multitude d’activités seront proposées, autant dans l’eau que les deux pieds sur terre.

Le samedi, la chasse aux trésors en plongée mettra au défi les plongeurs qui tenteront de dénicher des prix cachés sous l’eau. La chasse aux trésors de Parka et l’activité d’interprétation La vie secrète de la mer permettront aux familles de découvrir plusieurs animaux vivants sur les fonds marins.

Le duo musical The Two Birdz animera un 4 à 6 aux abords du fleuve. Le Saint-Laurent en direct de nuit conclura la journée en suivant des plongeurs en direct et au sec dans une ambiance unique.

Le lendemain, la plongée sous-marine libre et l’apnée nordique permettront aux adeptes de pratiquer des sports subaquatiques en journée.

Les conférences « Plongée au cœur du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent : découverte et protection des fonds marins » par Explos-Nature et Parcs Canada et « Active ta plongée » par Québec Subaquatique feront connaître la pratique de la plongée, les découvertes scientifiques sur la biodiversité marine, la protection des écosystèmes et plus encore.

L’événement est gratuit, mais les participants devront acquitter les droits d’entrée journaliers du Centre de découverte du milieu marin et les frais reliés à certaines activités ciblées.