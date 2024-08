CALACS de Baie-Comeau : un point de services s’ouvre à Pessamit 

Se voulant un endroit inclusif, rassembleur, chaleureux, sans stigmatisation tout en étant disponible pour accompagner des femmes victimes de violences sexuelles, le nouveau point de services CALACS (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) de Pessamit a ouvert ses portes à la communauté le 28 août.

« Plus d’une soixantaine de personnes sont venues nous voir, visiter les lieux, connaître nos services », se réjouit Sabrina Canapé, coordonnatrice de l’établissement de Pessamit.

La communauté désirait un point de rencontre féminin afin d’échanger, de retrouver une oreille attentive et un accueil bienveillant, selon la coordonnatrice.

« Parfois, lorsqu’une mère de famille, une femme ou une adolescente de 14 ans et plus a passé une mauvaise journée et qu’elle a besoin de ventiler, elle peut venir nous voir pour s’exprimer », lance Mme Canapé.

Des cafés-rencontres, des conférences ainsi que des activités seront au programme de l’organisme ouvert en semaine de 7 h 45 à 16 h 30 et les vendredis de 8 h à 12 h.

L’endroit qui détient un grand salon, une cuisine en plus d’un espace conçu pour les enfants permet un échange entre les intervenantes et les visiteuses.

Une salle a également été aménagée afin qu’une intervenante puisse échanger de façon intime, confidentielle et sécuritaire avec celles qui en ressentent le besoin.

Une collaboration étroite entre le personnel du CALACS et les policiers de la communauté de Pessamit est aussi au service d’une victime qui souhaiterait dénoncer. L’accompagnement se fait tout au long de ce processus souvent ardu émotivement.

Le point de services du CALACS est situé au 1, rue Mitesh à Pessamit.