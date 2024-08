Des pompiers forestiers de la Côte-Nord déployés en Alberta

Un total de 16 pompiers forestiers de la SOPFEU, basés sur la Côte-Nord, vont prêter main-forte en Alberta, toujours aux prises avec plusieurs incendies de forêt.

Sept d’entre eux proviennent de Baie-Comeau, trois de Sept-Îles et six d’Havre-St-Pierre, selon l’agente à la prévention et à l’information de la SOPFEU pour la Côte-Nord, Isabelle Gariépy.

Au Québec, ce sont 50 pompiers forestiers qui seront déployés dans l’Ouest canadien, en plus du matériel de combat terrestre, de trois ressources spécialisées déjà sur place et d’une représentante de la SOPFEU. Ils seront en mission deux semaines sur le terrain.

Les équipes s’envoleront demain, le 30 août, depuis les aéroports de Québec et de Val-d’Or.

Notons que les 80 pompiers forestiers qui étaient en mission en Colombie-Britannique depuis le 13 août rentreront au Québec aujourd’hui, en fin de journée.

Résumé des prêts de ressources en cours

Ressources Destination Départ 2 000 tuyaux (arrosage terrestre) Alberta 21 juillet 2024 100 motopompes Colombie-Britannique 25 juillet 2024 2 000 tuyaux (arrosage terrestre) Colombie-Britannique 31 juillet 2024 2 000 tuyaux (arrosage terrestre) Colombie-Britannique 12 août 2024 2 opératrices radio Alberta 16 août 2024 1 gestionnaire de la section des opérations Alberta 21 août 2024 1 représentante d’agence 50 pompiers forestiers Alberta 30 août 2024 Source : SOPFEU

En tant que signataire de l’Accord canadien d’aide mutuelle en cas d’incendies de forêt, le gouvernement du Québec vient en aide à ses partenaires canadiens en rendant disponibles des ressources.

« La situation qui prévaut au Québec et les capacités opérationnelles de la SOPFEU lui permettent de prêter des ressources à ses collègues des autres provinces sans nuire à sa capacité d’intervention sur le territoire québécois », informe la porte-parole nord-côtière.

Depuis le début de la saison de protection au Québec, les 283 incendies combattus en zone de protection intensive ont affecté 16 958 hectares de forêt. La SOPFEU invite la population à demeurer prudente en cette fin de période estivale, où les conditions peuvent encore être propices à l’éclosion d’incendies.