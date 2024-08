Un retard dans les analyses d’amiante 

La MRC de Manicouagan doit rapidement effectuer des analyses pour de l’amiante dans ses deux bâtiments du 768 et 790, rue Bossé, ainsi que ceux de l’aéroport. Cette caractérisation de matériaux doit se faire en raison d’un manquement de sa part.

La MRC n’a pas mis en application au 1er janvier 2023 un règlement du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP), ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes.

Il s’agit du chapitre Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (OMHS), qui doit donc être appliqué par les organismes municipaux du Québec à compter de leur exercice 2023.

« On a une obligation comptable par le gouvernement qui nous demande de faire l’inspection de nos bâtiments pour vérifier s’il y a de l’amiante à l’intérieur et s’il y en a, on doit faire une réserve financière pour être capable de défrayer les coûts », a expliqué le préfet de la MRC, Marcel Furlong, lors de la dernière séance le 21 août.

« Le groupe Mallette nous a informés qu’on ne respectait pas cette réserve pour l’année 2023. C’est un oubli de notre part », précise-t-il.

En effet, Mallette, le vérificateur externe de la MRC, a effectué une vérification pour des modifications sur les états financiers consolidés de 2023.

La MRC de Manicouagan mandate donc Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. pour réaliser une caractérisation de matériaux susceptibles de contenir de l’amante pour un coût de 17 701,50 $. La première phase de ce mandat est le relevé des matériaux, l’analyse des échantillons et la production d’un rapport.