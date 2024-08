Une nouvelle armoire partage pour encourager l’entraide à Baie-Comeau

Le Carrefour JEunesse Manicouagan (CJEM) annonce l’ouverture d’une nouvelle armoire partage au 872, rue de Puyjalon. Cette armoire, située entre les deux portes de l’organisation, permet à ceux qui le souhaitent de déposer ou prendre des biens essentiels en toute discrétion, favorisant ainsi la solidarité communautaire.

Face aux défis économiques actuels, l’armoire partage offre un moyen simple d’aider et de contribuer en déposant des denrées alimentaires non périssables, des produits d’hygiène, des produits ménagers, et bien plus encore.

Ce projet invite les citoyens de Manicouagan à se mobiliser pour soutenir les personnes en difficulté et à renforcer les liens communautaires de façon simple.

Le CJEM encourage tous ceux qui le peuvent à donner, à échanger des articles ou à informer leur entourage de cette nouvelle ressource.