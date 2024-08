Centre national des naufrages : une ressource permanente est nécessaire

Le Centre national des naufrages à Baie-Trinité a obtenu une réponse positive à sa demande d’appui financier au Fonds d’initiatives nordiques (FIN), sous l’égide de la Société du Plan Nord. Un montant de 100 000 $ lui a été accordé.

L’organisme souhaite réalise une mise à jour de son plan d’affaires et ainsi développer de nouveaux partenariats.

« Les démarches sont en cours, mais on a eu la réponse positive de la part du Plan Nord. […] Le plus important dans ce projet, c’est de pouvoir avoir un chargé de projet, une personne qui pourra être là de façon permanente pour nous aider dans les demandes de subvention un peu partout », explique d’entrée de jeu l’archéologue Erik Phaneuf.

Anciennement, le Centre des naufrages avait son directeur, ce qui n’est plus le cas depuis sa réouverture il y a deux ans.

« Nous avons un conseil d’administration qui donne beaucoup de son temps. Cette année, nous avons encore fonctionné avec des dons privés », indique M. Phaneuf.

« Étant une institution muséale et touristique, on survit beaucoup avec du financement gouvernemental et des appels de projets, mentionne-t-il. Avec le Plan Nord, j’espère avoir une ressource sur place qui pourra faire la course au financement, l’aide aux projets […] ou encore aider sur le plan numérique. »

L’objectif est de se positionner l’organisme comme une institution touristique phare de la Côte-Nord. « On a en effet beaucoup d’idées de développement et cette ressource-là sera nécessaire pour continuer », conclut Erik Phaneuf.