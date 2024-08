Prolongement de la 138 ǀ Premier pas vers le harnachement de nouvelles rivières ?

Le prolongement de la 138 n’est pas qu’une façon de désenclaver la Basse-Côte-Nord : il ouvre tout un territoire au développement éolien et hydroélectrique, estime Normand Beaudet, responsable à la mobilisation à la Fondation Rivières.

“ C’est un dossier délicat et une promesse politique de plusieurs décennies, mais il faut comprendre le contexte. Ce gouvernement est dans une très forte poussée pour la production énergétique et son optique est d’orienter le Québec en fonction d’avoir la puissance énergétique permettant de conquérir des marchés qui s’ouvrent avec la crise climatique, soit les marchés des batteries et éventuellement de l’hydrogène vert ”, explique M. Beaudet.

Dans ce contexte, la Côte-Nord est un eldorado.

“ La capacité de production électrique, l’infrastructure de transport, la possibilité de produire de l’électricité et de l’acheminer, tout ça est important au niveau de la Côte-Nord ”, estime M. Beaudet.

Aucun projet de harnachement n’est annoncé pour la Gros-Mécatina, mais “ toute rivière capable de produire une puissance aux alentours de 100 mégawatts est particulièrement menacée ”, selon la Fondation Rivières. “ La 138 sur la Basse-Côte-Nord, c’est une route qui est extrêmement chère à construire, qui sera assumée entièrement par le gouvernement pour ouvrir la porte et l’accès aux harnachements de plusieurs rivières sur la Côte-Nord. C’est ça, l’objectif du gouvernement pour la propulsion industrielle du Québec ”, conclut-il, invitant la population à se mobiliser.

