C’est parti pour la nouvelle saison au Centre des arts

La saison automnale du Centre des arts de Baie-Comeau débute en septembre et promet musique et théâtre pour toutes les générations.

Tout d’abord, le rappeur SOULDIA enflammera l’Espace Alcoa le 7 septembre. Il présentera son spectacle Non conventionnel en formule debout. Avec ce 11e album en carrière, le rappeur au cœur tendre rappelle qu’il est toujours possible de se renouveler tout en gardant son unicité.

Le public baie-comois sera choyé, alors que trois jours plus tard, il aura la visite du chanteur Bobby Bazini avec son spectacle Pearl. La dernière visite de Bobby Bazini remontre à 10 ans.

Après plus d’une décennie de succès, jalonnée par des nominations et plusieurs prix, des disques platine, des dizaines de millions d’écoutes en ligne et des concerts à guichets fermés, il revient avec un tout nouvel album, une véritable renaissance musicale pour l’artiste.

Finalement, le mois de septembre se conclut avec la présentation de la pièce Broue le 13 septembre. Depuis la toute première représentation en 1979, l’histoire d’amour entre le public québécois et Broue aura duré presque 39 ans sans interruption.

Cette fois-ci, la toute nouvelle administration, mettant en vedette Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin, rend hommage à cette pièce mythique de l’univers québécois.

