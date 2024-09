Les fans de Black Sabbath sont conviés à un spectacle hommage

Le groupe hommage à Black Sabbath, Sabbath Revisited, offrira un spectacle le 14 septembre à l’auditorium du Cégep de Baie-Comeau.

Sabbath Revisited a remonté le temps et leur machine s’est arrêtée en 1970. Après une exploration intensive, ils sont maintenant prêts à raconter l’histoire de Ozzy Osborne et de son groupe légendaire.

Sur fond de magie blanche et noire, une poésie empreinte d’angoisses morales et de fantaisies macabres, Sabbath Revisited promet des projections et plus de 2 heures de vidéos inédits inspirés des paroles des grands succès des pères du métal.